Misiones espera transitar un año de más desarrollo y crecimiento

En cuatro días finaliza un año sumamente complejo desde el punto de vista sanitario y económico para los argentinos. Con alta inflación, con fuerte tensión en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con creciente número de pobres en un país con muchos recursos. Es lo que apunta la oposición misionera, además de reclamar oportunidades para los jóvenes (págs. 10 y 11).



Terminará un año impar marcado por elecciones que cambiaron el escenario del poder en el parlamento argentino. Termina un año con alta tensión política, provocada a partir de la grieta creciente que permitió el crecimiento electoral de nuevas corrientes políticas agitando libertades coartadas por la pandemia.



En cuatro días finaliza el 2021, un año impar que justamente por ser electoral se suponía tendría meses sin mucha presión sobre la economía. Será también un año recordado por haberse rechazado, por primera vez desde el retorno de la democracia, un presupuesto nacional (para el de 2011 no hubo quórum y Cristina Kirchner debió prorrogar el de 2010), lo que llena de incertidumbre al país y a los gobernantes de provincias, como Misiones desde donde advierten de graves pérdidas en recursos, inversiones en los municipios y oportunidades estratégicas como la anhelada puesta en vigencia del área aduanera especial, por el voto negativo de la oposición. A pesar de ello, hay datos muy alentadores para el país y para Misiones.



La Argentina cierra el año con un crecimiento del 10% de la economía y una notable recuperación en comparación con el 2020. Hay indicadores económicos incluso mejores que los de 2019, producto de la reactivación de todos los sectores tras la dura pandemia desatada hace dos años. Entre los datos puros y duros surge que el Producto Bruto Interno (PBI) creció en el tercer trimestre de 2021 un 11,9% más que en igual período del año pasado. Aún las consultoras y economistas más moderados estiman que el año cerrará al menos con un crecimiento del 8% y el año próximo subirá 2,5%. Los nubarrones que amenazan lo encabezan la inflación que en 11 meses lleva acumulado un 45,4%, según el Indec. Un tema arrastra al otro -también de alta incidencia e impacto-: la desvalorización del peso ante la revalorización del dólar estadounidense, que se ubicó por encima del cien por ciento por unidad en el mercado oficial y en el paralelo saltó al 200%. Es decir, producto del impacto que provoca la brecha cambiaria.



Según estimaciones surgidas en el presupuesto 2022 girado por el gobierno nacional y que fuera rechazado por la oposición, allí se preveía un crecimiento del 4% del PBI y un dólar a 131 pesos. Todo esto se puso en duda al rechazarse el proyecto de cálculos y recursos. Se suma, por lo tanto, la incertidumbre sobre la falta de presupuesto y qué fin tendrá y cómo será la negociación con el Fondo Monetario Internacional.



Esta incertidumbre lo admite hasta el más entusiasta defensor del modelo nacional como sucede con el economista y periodista de Página 12 Alfredo Zaiat, quien sostiene que la falta de presupuesto no tiene ningún lado bueno y que el esperado acuerdo con el FMI no es ninguna salida, sino la única forma posible de tratar de resolver la peor herencia que dejó el macrismo. Al detallar los números previos cómo está cerrando los números macros el país, Zaiat sostiene que el 2022 será un año de crecimiento económico (ver página 6).



Del mismo modo, en Misiones hay marcada y firme esperanza que la provincia siga sosteniendo como ahora su buen momento económico en lo comercial, agrario, turístico e industrial. El té presenta algunas dificultades por el escenario internacional y la ganadería por la sequía. El gobernador Oscar Herrera Ahuad rescató que el sello de la renovación es que en Misiones siempre se logró caminar con equilibrio (ver página 4).



Por eso, a pesar de lamentar y admitir la incertidumbre que genera la falta de presupuesto nacional, junto al intendente Leonardo ‘Lalo’ Stelatto, hablan de las obras a ejecutarse o como señala el ministro coordinador, Ricardo Wellbach, hay esperanza para sostener el crecimiento y desarrollo actual de la provincia.



“El desarrollo de algunas industrias duplica o triplica a lo alcanzado en otras provincias”, acota por su lado el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán (ver página 5).



A estas opiniones se suman más voces para intentar descifrar cómo será el año par que enfrentaremos los argentinos, en un país donde la lógica no suele ser una regla. Legisladores misioneros y dirigentes marcan fortalezas y debilidades. También lo hacen empresarios, comerciantes, industriales.



El Territorio recurrió a diversos sectores, economistas, dirigentes oficialistas y opositores, empresarios, referentes de muchas entidades, quienes comparten sus visiones, temores, anhelos y esperanza de que sea un 2022 con menos tensión sanitaria y mejor para todos los argentinos.

