La causalidad se impuso a la casualidad

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Por Adolfo Safrán Ministro de Hacienda de la Provincia de Misiones

La pandemia está atravesando sus últimas oleadas, pero se resiste a desaparecer, tal vez con variantes más leves pero no por ello menos preocupantes. El proceso de vacunación a nivel mundial que no se completa ayuda a esta evolución.



En Misiones ya atravesamos varias olas, pero con menores efectos, aunque tuvimos que sufrir la pérdida de seres queridos y conocidos.



Haciendo una mirada un poco más lejana, una retrospectiva de los últimos años del devenir de nuestra provincia, observamos que su desarrollo económico, industrial, productivo, social y educativo expone indicadores muy por sobre la media nacional, destacándose no sólo de entre las provincias del NEA sino también del Norte Argentino.



Existen datos que son contundentes: es la provincia con mayor cantidad de empleo formal registrado del NEA y una de las primeras del Norte Grande, la cantidad de empleados privados registrados duplica a la cantidad de trabajadores públicos del Estado Provincial (lo cual no es un dato menor), el desarrollo de algunas industrias duplica o triplica a lo alcanzado en otras provincias (sector forestal, por ejemplo), otras industrias se encuentran consolidadas pero en continua expansión (yerbatera y tealera), crecimiento de nuevas actividades (ganadería) con el progreso de su actividad industrial consecuente (frigoríficos y faena de carne), y así podríamos seguir enumerando otros rubros. Estos datos son económicos, pero los indicadores sociales, educativos, culturales también exponen similar comportamiento.



Esto no fue por el azar, sino por la suma de factores: La provincia de Misiones ha apostado a la escolarización secundaria y superior: el desarrollo de los países modernos requirió este esfuerzo estatal para ofrecer recursos humanos calificados a las empresas que invierten. Las inversiones públicas en rutas, caminos, hospitales, comisarías y destacamentos, que ofrezcan los servicios a lo largo del territorio para garantizar un crecimiento demográfico distribuido y no concentrado en la capital provincial únicamente. Los pasos dados en la nueva educación, la disruptiva, la Escuela de Robótica, los espacios makers y próximamente el Silicon Misiones, como espacio para la formación y el desarrollo de una nueva raza de emprendedores y start-up.



Sin duda alguna, el sector privado en Misiones tiene gran mérito en todo esto, porque está integrado por emprendedores natos que ante la adversidad han redoblado los esfuerzos, se han adaptado a las nuevas situaciones y siempre salen adelante. La sinergia público-privada es clave en este proceso de crecimiento.



Soy reacio a hacer proyecciones económicas, porque no somos adivinos y desconocemos hechos futuros y fortuitos. Sin embargo, suponiendo ciertas situaciones, es de esperar que acordando la refinanciación con el FMI el gobierno nacional tendrá el frente fiscal más despejado, podrá seguir reduciendo el déficit fiscal sin ajustar en aquellos programas u obras que son importantes para los misioneros. Entre las próximas correcciones de tarifas y del tipo de cambio y el control de la emisión monetaria durante el 2021, la inercia inflacionaria puede seguir, pero con tendencia a la baja, el 2021 cerrará con un crecimiento cercano al 10% y Misiones está superando holgadamente ese indicador. Para el 2022 todos proyectan un crecimiento nacional alrededor de 3,5%, lo cual también es un buen dato.



Sin duda alguna, la brecha cambiaria es un tema que debe resolverse, fomenta el contrabando y la subfacturación de exportaciones, genera incertidumbre en los precios en algunos momentos del año. Este es uno de los desafíos del año que viene junto con el cepo cambiario. La desaprobación del presupuesto sin duda no sólo constituyó un acto de poca seriedad institucional de la oposición sino también una mala señal a la sociedad, más allá que propios diputados misioneros (de JxC) hayan votado en contra de la zona aduanera especial para Misiones.



En fin, más allá de los avatares de la economía nacional, Misiones siempre ha mostrado fortalezas y oportunidades, por mérito de toda la sociedad, en el esfuerzo diario de nuestro gobernador doctor Oscar Herrera Ahuad, que supo además aplicar medidas inteligentes para cuidarnos de esta pandemia, y la mirada estadista desde la conducción del ingeniero Carlos Rovira, generando los programas disruptivos que retroalimenten el crecimiento de nuestra provincia.

