Para Stelatto, gestionar es el modo renovador de hacer política

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

“Lalo” Stelatto, como lo conocen en Posadas, se describe como una persona de acción antes que de discursos. Acostumbrado al ámbito de las obras, el ingeniero recorre diariamente los trabajos que el municipio lleva adelante en varios puntos de la ciudad, supervisando cada detalle y conversando con los vecinos. “Hacemos un esfuerzo enorme por sostener el ritmo de tareas en cada programa de mejoras que nos comprometimos a realizar”, señaló, para añadir que es “en un contexto muy complicado. Pero la prioridad en las obras es una decisión política que viene del compromiso que asumimos con la gente: mejorar la calidad de vida en los barrios para que Posadas no tenga ciudadanos de segunda”.



El intendente Leonardo Stelatto fue uno de los políticos misioneros que criticó el rechazo de la oposición al presupuesto nacional, alegando el perjuicio para la provincia por la pérdida de fondos para obras. “Entiendo que cada sector debe dar las discusiones que considere adecuadas, pero considero que hay un límite claro entre ser oposición constructiva y pasar a bloquear la gobernabilidad. Las obras no se hacen por arte de magia y la gestión de recursos para traer asfalto, agua y saneamiento a los sectores que aún no lo tienen requiere la cooperación de todos; son agendas que no pueden quedar presas de las pequeñas batallas de la política. No creo en las grietas, porque con esos planteos pierde la gente. Lo dije a los vecinos en la campaña: la política sirve para traer soluciones y no se puede lograr una ciudad y una provincia mejores, tampoco un país mejor, si no hacemos política de la buena. Y, en ese sentido, gestionando bien es la forma en que la renovación hace política, desde el ingeniero Rovira y al gobernador Herrera Ahuad a cada intendente”.



Al recorrer los principales logros del año, indicó que “la verdad es que se hizo mucho y por suerte los vecinos acompañaron los cambios, que a veces generan algunas dificultades temporales, como el cierre de una calle o el cambio de sentido de una avenida que pasa a ser de mano única, pero todo conduce a una mejora a mediano plazo. Antes recibíamos quejas porque las bicisendas y ciclovías quitaban lugar a los autos y espacios de estacionamiento, pero ahora son cada vez más los vecinos que las usan. Nos costó y nos cuesta que la gente separe los residuos en las zonas que tienen recolección diferenciada, pero vamos avanzando. Hacer una ciudad mejor lleva tiempo, pero estamos trabajando incansablemente para lograrlo. Y siempre digo que tenemos responsabilidades compartidas, cumpliendo nuestras obligaciones. Las normas no están para perseguir a nadie, sino para cuidar la mejor convivencia”.



En su discurso del primero de marzo ante el Concejo Deliberante, el intendente reforzó las ideas de una ciudad sustentable e inclusiva. Sobre esos puntos, Stelatto reflexionó: “Cuando hablamos de la sustentabilidad e inclusión como ejes de la gestión, las pensamos como factores transversales en el plan que ejecutamos desde 2019. Sustentabilidad es plantar árboles y mejorar espacios verdes, es sumar una reserva ecológica urbana y transformar al botánico en bioparque, pero también es llevar al municipio más cerca de la gente con los Centros de Atención Vecinal, para que no tengan que usar el auto o el colectivo, o cambiar las viejas luminarias por luces led que consumen menos, hacer el tránsito más eficiente y, como decía, darle la bienvenida a la bicicleta”.



“Cada persona que llega a Posadas puede ver que la ciudad cambió, está mejor, más limpia y linda, se vive y disfruta, y se mantiene permanentemente. Y para lograr la inclusión generamos políticas sociales que benefician a muchos sectores, como los estudiantes con la Agencia Universitaria, los chicos en los barrios con los talleres y colonias, las personas con discapacidad con las mejoras en las condiciones de circulación urbana, las personas con problemas habitacionales, que no quieren robar ni que se les regale nada, sino tener la dignidad de pagar dentro de sus posibilidades por su tierra y un techo. Pero nuestra mayor política de inclusión va a ser sin dudas la generación de empleo; saliendo de esta terrible pandemia logramos la recuperación de la economía para que las empresas prosperen, surjan más emprendimientos y lleguen inversiones. Las industrias en el parque que tenemos, el turismo, la informática con su centro estratégico, la educación y la salud son áreas prioritarias, que van a liderar el crecimiento en los próximos años”.



Linda en verano

Durante la entrevista, Stelatto supervisa los detalles del programa de actividades de verano de la ciudad. En se sentido, comentó: “Posadas Linda en Verano es nuestra propuesta para los vecinos, que puedan disfrutar de actividades en cada barrio, por supuesto de las hermosas playas, pero también del deporte, el arte y la música, o simplemente del descanso en los espacios verdes. Las familias posadeñas se merecen un verano reparador, luego de un año muy complicado para todos, con una pandemia que todavía no terminó y nos exige seguir con los cuidados. Pero este año esperamos también a turistas del país y la región, que ya están llenando los hoteles. No sólo van a sorprenderse Costa Sur y El Brete, van a tener una agenda de actividades de calidad, con muchas propuestas diseñadas junto al sector privado, comercio y gastronomía. Tenemos muy buenas expectativas”.



Plan estratégico

En el cierre de la entrevista, Stelatto señaló que “el año próximo vamos a avanzar con el plan estratégico de Posadas, junto a la gente. Venimos de la excelente experiencia del Presupuesto Participativo, con récord de votos, y queremos ampliar esa conversación con la gente para decidir entre todos la ciudad que queremos. Porque lo que llevamos hecho es sólo el comienzo”.

Misiones espera transitar un año de más desarrollo y crecimiento Misiones busca continuar la senda del equilibrio sin claudicar derechos La causalidad se impuso a la casualidad Crecimiento económico y la deuda con el FMI, las dos caras del 2022 Agro apuesta a fortalecer el mercado y potenciar las chacras sustentables Los dirigentes remarcan fortalezas y debilidades a tener en cuenta 2022: gestionar y crear Consolidar más sectores, la clave de la industria misionera en 2022 Comercios y pymes apuntan a un plan de crecimiento sostenido El turismo busca afianzarse tras el despegue que tuvo en el 2021