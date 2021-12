2022: gestionar y crear

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

La realidad de los últimos cuatro años encuentra al país endeudado, con obligaciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), con escaso margen en las reservas, con alto índice de desocupación y de pobreza, alta inflación que degrada los ingresos, amplios sectores de la población asistida, sectores comerciales e industriales tratando de recuperar su capacidad y dos años de pandemia global que detuvo al mundo, que puso gran parte de la población en situación económica difícil.



La industria a partir del último trimestre de 2021 ha permanecido en constante recuperación llegando



en esta etapa a niveles de prepandemia, lo que hay que decir que durante 2020, el sector se deprimió, con baja o nula ocupación de la capacidad instalada y hasta desaparición, la recuperación aumentó notablemente más en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las consecuencias las tuvieron todos los sectores industriales y la recuperación es paulatina dándose con mayor velocidad en las provincias citadas que fue donde se radicó mayor inversión pública.



A partir de acordar una situación que menos nos perjudique con el FMI, que permita el crecimiento (capacidad de pago) y los estímulos a las exportaciones, tanto primarias como las manufacturas de origen industrial aumentando el ingreso de divisas, se tendrá que avanzar en medidas de corto plazo de contención, nuevas medidas que puedan generar empleo y producción, con salarios apropiados, es decir hacer posible la existencia y el crecimiento de sector industrial (por ende comercial), además de generar, lo que llamaría, la ampliación de Derechos Productivos en las Provincias: Equidad fiscal-justicia fiscal-; equidad en servicios: Valor de los servicios e insumos y su disponibilidad, conectividad, disponibilidad del financiamiento, equidad en la infraestructura, logística: autovía, hidrovía, trenes, ampliación de vuelos, etcétera, propiciar el desarrollo multipolar-industrias existentes y nuevas -que cambie el crecimiento asimétrico entre las regiones y el país central.



Las gestiones ante el Estado Nacional, como bien lo viene realizando Misiones, se hacen fundamentales para hacer posibles desembolsos que actualmente forman parte de ingresos y/o ahorro de nuestra población, es decir son parte del caudal económico y que se trasformarán -de no contar con presupuesto aprobado- en temas centrales para la economía de la provincia, en definitiva, la demanda interna de productos industriales dependerá de estos factores.



No cabe la idea de priorizar otros intereses que no sean los de Misiones, que desde su conformación reciente (1953) en la historia partió de un umbral diferente a otras en cuanto a todo, hacer posible un crecimiento industrial propio y suficiente que nos coloque no sólo como consumidores de productos elaborados en otras regiones, esta realidad sólo se podrá nivelar reafirmando la pertenencia, y propiciando nuestras gestiones ante el Estado nacional, ya no podemos esperar sólo por la aparición de oportunidades, deberemos ser capaces de crearlas con nuestros propios recursos, nuestros proyectos, promoviendo y gestionando la vigencia de lo federal, para que el futuro encuentre a todos con equidad en la calidad de vida.

