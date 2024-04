El puente Posadas-Encarnación cortado por un accidente múltiple | El Territorio

Un siniestro vial ocurrió a las 20 de hoy e involucró a a 4 autos, lo que provocó el cierre del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. No hay víctimas fatales y solo hay daños materiales

viernes 26 de abril de 2024 | 21:16hs.

El puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación, Paraguay se encuentra cerrado al tránsito debido a un siniestro vial ocurrido esta noche y que involucró a 4 autos.

Según información a la que accedió este medio, la sección cuarta tomó conocimiento a las 20 de hoy que en el viaducto internacional hubo una colisión en cadena.

Al llegar al lugar el personal se encontró una VW Amarok conducida por Graciela C. (56), que impacta a un VW Polo, que era conducido por Cristian C. (43), quien por inercia impacta a un Citroën C3, conducido por Roberto L. (32), quien a su vez termina colisionando a un Toyota Etios, conducido por Eduardo C. (58).

Por suerte no hubo víctimas fatales y los conductores tuvieron lesiones leves y solo hubo daños materiales en los autos. Por las pericias de rigor, que llevan adelante las fuerzas el tránsito en el viaducto permanecerá cerrado.