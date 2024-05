Habló la mujer que llevó el cadáver de su tío a sacar un crédito y dio una nueva versión: “No soy un monstruo” | El Territorio

Érika de Souza Vieira Nunes fue liberada luego de permanecer varias semanas detenida. Ahora brindó su versión de lo sucedido

martes 07 de mayo de 2024 | 19:39hs.

La Policía brasileña continúa investigando a una mujer que llevó a un familiar muerto en silla de ruedas para pedir un préstamo en un banco de Río de Janeiro, Brasil. Si bien fue detenida en un primer momento, hace algunos días recuperó la libertad y dio su versión sobre lo sucedido. “No sabía que mi tío estaba muerto”, aseguró.

Érika de Souza Vieira Nunes fue detenida in fraganti por tentativa de robo con estafa y profanación de cadáver. Había solicitado al banco una suma de $17 mil reales, unos 3200 dólares, a nombre de Paulo Roberto Braga, de 68 años. La insólita situación fue advertida por los empleados del lugar que alertaron a la Policía. Si bien en aquel momento fue detenida, recuperó la libertad la semana pasada y brindó una entrevista el programa Fantástico (TV Globo) donde aseguró que no se dio cuenta de que el hombre estaba sin vida en la sucursal del banco en Bangu.

“Viví momentos de mi vida que no podía soportar más. Muy difíciles. Fue horrible, no me di cuenta de que mi tío estaba muerto”, dijo Érika y agregó: “No soy esa persona de la que hablan, no soy ese monstruo”.

De acuerdo a su testimonio, ni ella ni su familia necesitaban el dinero, y quien quería el préstamo era el propio tío para trabajar en el patio trasero de la casa donde vivían. Además, dijo que Paulo era una persona tranquila y que se llevaban bien. “Teníamos una gran relación, él era independiente, yo no era su cuidadora”, aclaró.

“No puedo entenderlo. No creo que ni yo ni muchas personas no nos hayamos dado cuenta de que falleció. ¿Cómo se le da un papel a una persona muerta para que lo firme?”, planteó y apuntó contra la empleada que la atendió: “Si ella hubiera nota algo, lo habría dicho”. Además, en diálogo con Folha de San Paulo, aseguró que su tío llegó consciente al banco. “Le pregunté si sería mejor sujetarle la cabeza y dijo que sí”, expresó.

Cómo fue el momento en el que la mujer llevó a su tío muerto a sacar un préstamo al banco

El hecho ocurrió en Bangu, Zona Oeste de Río de Janeiro. Toda la secuencia quedó filmada por los empleados del lugar en un clip que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En el video se puede ver cómo la mujer intenta hacer firmar un papel a un señor en silla de ruedas que no se puede sostener por sí mismo. La cabeza se le va para atrás y tiene la boca abierta. Ella lo toma por la nuca y le sujeta las manos, simulando como si pudiera escribir.

Fueron los trabajadores del banco los que advirtieron que algo no andaba bien y documentaron el hecho con sus celulares. Después de llamar a la policía, constataron que el hombre llevaba varias horas muerto.

Al descubrir que era un cadáver, la mujer fue detenida por las autoridades policiales y encarcelada, pero recuperó la libertad la semana pasada.