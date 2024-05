Homenaje simbólico en Santa Ana para recordar y despedir a Natalia Almirón, víctima de femicidio | El Territorio

La joven misionera, integrante de Prefectura Naval Argentina (PFA) fue asesinada por su pareja, quien después se quitó la vida. Su cuerpo fue sepultado en Buenos Aires, ante la imposibilidad de traerlo a su localidad natal.

miércoles 08 de mayo de 2024 | 15:30hs.

Los conocidos y familiares de Natalia también pidieron frenar la violencia y los femicidios. //Fotos: María Rosa Fernández.

La joven madre de 34 años fue víctima de femicidio en la localidad bonaerense de Dock sud

Natalia Almirón era oriunda de la localidad de Santa Ana y desde que ingresó a la Prefectura Naval Argentina (PNA) residía en Buenos Aires junto a su pareja, Rafael Horacio Díaz (31), quien el pasado viernes 3 de mayo asesinó con el arma reglamentaria a Natalia y posteriormente se quitó la vida. Los vecinos fueron quienes llamaron al 911 al escuchar una fuerte discusión seguida de disparos. Al llegar al lugar los uniformados hallaron los dos cuerpos tendidos en el piso. Díaz ya no tenía signos vitales en tanto que la misionera aún respiraba pero falleció camino al hospital. Natalia tenía una hija de seis años y con Díaz un pequeño de solamente dos años.

El homenaje de los familiares

Los familiares y amigos de la infortunada mujer se concentraron en el centro de la localidad de Santa Ana, mientras sus restos eran velados en Buenos Aires, para rendir un homenaje a la joven debido a que por cuestiones judiciales el cuerpo de Almirón no puede ser trasladado a Misiones.

Una de las personas cercanas a la familia de Natalia, que reside en la localidad de Santa Ana, dijo a El Territorio: "Sinceramente, no era muy cercana a Nati en la actualidad, pero sí era una persona que estuvo presente en mi infancia y fue parte de mi familia. Nos seguíamos teniendo mucho cariño mutuo", y aclaró que "mi vínculo es con sus hermanas, con quienes aún tenemos un lazo de amistad muy fuerte. Por eso, cuando ellas avisaron que tendrían que realizar su velorio y sepelio en Buenos Aires, me apenó no poder estar con ellas en ese momento tan difícil, abrazándolas, conteniéndolas y acompañándolas".

Es por eso que surgió la idea de realizar una pequeña ceremonia para que familiares y amigos de Santa Ana puedan despedir también a Natalia y brindar su apoyo a la distancia a los familiares presentes en Buenos Aires. "Elegimos la plaza del pueblo como lugar para la reunión para que puedan estar presentes y acercarse todas las personas que deseaban darle el último adiós a Nati. Prendimos velas, llevamos fotos de Nati, elevamos una oración (pidiendo por su descanso eterno y por el bienestar de sus hijitos) y también familiares y amigos dijeron algunas palabras. Compartimos anécdotas, sentimientos, abrazos, minutos de silencio", contó, y en esa línea añadió que "el propósito de esta reunión era recordar a Nati como la persona que fue, con esa gran sonrisa, trabajando y capacitándose constantemente desde muy joven, con mucha energía siempre y sobre todo siendo una gran mamá, hermana, tía, que tenía como prioridad su familia".

"También, en este espacio, familiares y amigos aprovecharon la ocasión para reflexionar acerca de lo sucedido, hablando sobre la violencia en las relaciones, en las familias, pidiendo que empecemos a tomar acciones como sociedad en estos aspectos que están tan presentes lastimosamente en la actualidad. Este no era el propósito principal de la reunión, pero así lo sintieron sus allegados y es válido también compartir esos sentimientos", puntualizó.

Otra de las mujeres presentes dijo "este tema de la violencia de género y femicidios es algo que de alguna manera tiene que terminar y lo tocamos en la reunión en homenaje a Nati ya que era imposible estar en su velatorio en Buenos Aires y de alguna manera estuvimos en tan dolorosa despedida, es muy difícil ver cuando eso ocurre a otras mujeres y mucho más aún cuando nos toca de cerca".

Los restos de la misionera serán sepultados en Buenos Aires por los trámites judiciales que se realizan al respecto.