Apareció un mono en el techo de una escuela de Candelaria y causó algarabía entre los alumnos | El Territorio

Ocurrió en la Escuela 698 y generó revuelo entre docentes y los niños. El video se hizo viral en pocos minutos

viernes 10 de mayo de 2024 | 23:08hs.

La aparición de un mono en el techo de la escuela 698 de Candelaria causó revuelo y algarabía entre los alumnos y docentes del turno mañana. El video que se hizo viral rápidamente en los celulares de los vecinos de la localidad despertando distintas opiniones.

El Territorio consultó a Atilio Cantalupi, quien es un gran conocedor de la fauna y flora de la zona y comentó: “con relación al tema del mono, uno lo pude leer de varias maneras, primero es tratar de saber de dónde salió, ya que pudo estar en cautiverio, y logró escaparse. Lo otro que pudo pasar es que bajo buscando comida, por eso no debe tomarse con liviandad”.

En cuanto a la reacción de los chicos afirmó “al asomarse a una ventana o algún lugar cercano los chicos lo miran con admiración y desconocimiento. No hay que hacer nada, menos intentar agarrarlo, porque en el caso del mono, por instinto se defiende puede morder a alguien, y eso ya es complicado. Hay que dar aviso a las autoridades para que lo atrapen de forma segura y llevarlo a un lugar seguro. Esto que pasó en la escuela pasa a diario en varios lugares de nuestra provincia. Este no es el primer caso, ya hemos visto pumas, yaguaretés y muchos más en centros urbanos. Por eso insisto, es importante la capacitación, acá estamos hablando de un primate, y cuando me refiero a capacitación me refiero a que los chicos empiecen a conocer sobre los habitad naturales de nuestras especies y como se debe actuar ante la aparición en áreas urbanas de cada especie".