Veteranos de Guerra de Malvinas realizaron una jornada de malvinización en Jardín América | El Territorio

viernes 10 de mayo de 2024 | 22:13hs.

Un grupo de veterano de guerra de Malvinas, junto a María Julia Estévez, hermana del Teniente Roberto Estevez, máximo héroe misionero muerto en combate, vivieron hoy una jornada especial en la Escuela Provincial Nº 728 “Teniente Primero Roberto Nestor Estévez” en la localidad de Jardín América.

En las charlas que dieron anécdotas únicas vividas en los distintos campos de combate, en la recuperación de las Islas Malvinas aquel 2 de abril de 1982 que se vió flamear nuevamente nuestro pabellón nacional después de casi 150 años, como así también en la defensa de las islas hasta el 14 de junio. Además resaltaron la historia del por qué nos pertenecen y el por qué son verdaderos veteranos de guerra.

Empezando con los relatos vividos, Rodolfo Ramírez abrió la jornada, siguiendo Manuel Vieite y luego Alipio López. Uno de los momentos más especiales fue cuando tomó la palabra María Julia Estévez, quien recordó a su hermano menor Roberto y las buenas virtudes que poseía desde chico, siendo muy aplicado en el colegio, con muchos amigos en la Escuela Normal y de otros sector de la ciudad, además recordaba que desde muy chico a los 4 años de edad aprendió a leer y escribir, hacía distintos dibujos todos ellos de soldados recuperando las Malvinas, además resaltaba lo aplicado y profesional que fue siendo militar, reconocido por sus propios camaradas y veteranos de guerra, sin dejar de recordar la última carta que envió a su padre desde Malvinas, que a estos tiempo ya se hizo viral por el gran contenido patriótico que tiene.

Prosiguiendo con la jornada el Presidente de la Federación Provincial Evelio Castelnovo hizo referencia al edificio y SUM, futuro museo que se está construyendo en dicha localidad, agracias a los únicos aportes de los veteranos de guerra de la provincia. Además destacaba que se contará para exposición permanente pertrechos militares que se usó en Malvinas, cuyo pedidos ya se tramitó a las distintas fuerzas armadas teniendo como aprobado varios de ellos, “la localidad de Jardín América es muy querida por todos los veteranos y es por ellos que se eligió esta localidad, sin olvidar que es un punto estratégico, porque está al alcance inmediato de las demás localidades de la provincia” destacaba Evelio Castelnovo.

El Director General de Atención al Veterano de Guerra de la Provincia de Misiones Juan

Solonyezny se refería a quienes son verdaderos veteranos de guerra y quienes no, con el objeto de corregir lo ocurrido el pasado 2 de abril en este mismo establecimiento donde, el intendente de esta localidad Araujo hace entrega de pergaminos a ciudadanos que no son veteranos de Malvinas, solo estaban haciendo el servicio militar en el continente , agraviando a los 632 caídos en combate en las turbas malvineras y que aún hoy continúan custodiando nuestro territorio, no se merecen tanta ofensa según las leyes vigentes y el padrón nacional. También hizo entrega a la directora del establecimiento educativo, un listado de los veteranos de guerra de Jardín América siendo ellos: Herminio Orue, Donato Coronel, Alipio López , Manuel Morel y Vidal Ivañuk.

Por último habló la directora del establecimiento Vanesa Parra, quien agradeció la presencia del los verdaderos veteranos de guerra presente y a la hermana del Teniente Estévez. Que hayan contado sus valiosas experiencias únicas, relatando su verdadera historia en la guerra de Malvinas. Fue muy emotivo el gesto de una alumna de este establecimiento escolar ya que, retirándose los oradores, esta alumna pidió por favor de saludar a María Julia Estévez, cruzándose en un profundo abrazo haciéndose notar hasta las lagrimas de ambas, en agradecimiento a la jornada vivida con tan sentimiento patrio.