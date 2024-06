En Misiones se dio de baja de prepagas el 3% de los asociados | El Territorio

Fuentes oficiales detallaron que muchos optaron por cambiarse a un plan menos costoso y con otras coberturas

domingo 16 de junio de 2024 | 6:05hs.

En un contexto de crisis económica a nivel nacional en el que la inflación logró incrementos en todos los sectores, salud no fue la excepción. Las prepagas y los medicamentos tuvieron grandes incrementos tras la asunción de un nuevo presidente en el país que decretó la desregulación en estos ámbitos. Si bien en Misiones hay una ley propia que no permite la venta libre de medicamentos, las subas no fueron ajenas e impactaron hasta un 65% hasta el mes de mayo, sin embargo, afirman que junio tuvo otro incremento de hasta el 13%. Esto significaría casi un 80% de incremento acumulado en medicamentos en este 2024. Mientras, las prepagas superaron subas del 150%.



En este contexto, tras la cantidad de reclamos la Superintendencia de salud pidió un amparo a la Justicia. El gobierno nacional ordenó que el 75% de las empresas de medicina prepaga bajen el precio de sus cuotas a mediados de abril. Además, se solicitó recalcular los aumentos que aplicaron desde diciembre tomando como base para el cálculo el Índice de Precios al Consumidor. Además, la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar para que devuelvan dinero a los usuarios.



Ante este contexto, según fuentes oficiales consultadas en la tierra colorada sólo un 3% se dio de baja. No obstante, aseguran que un número importante de socios decidió cambiarse a un plan de menor valor debido a que “el precio aumenta en proporción a la cobertura”. Si bien este medio consultó sobre estos números, no hubo una respuesta específica al respecto.



Reclamos por prepagas

Entre enero y marzo de este año, las prepagas llevaban un incremento alrededor del 80%, y ese monto se incrementa nuevamente en abril. Sin contar la suba que también sufrieron en diciembre lo que acumulan subas de entre el 100% y 150% en 6 meses. En este marco, desde la Superintendencia de Salud no reciben denuncias sino reclamos. De cualquier forma, este último tiempo estuvo vigente la acción de amparo pedida por la entidad a la Justicia, lo que modificó el esquema de valores de cuotas a mediados de abril.



“A partir de julio vuelve a regir en este ámbito el DNU 70/23, así que la Superintendencia ya no incidirá en el precio de los valores de las cuotas, y por esta razón ya habrá reclamos en los que puedan intervenir”, según supo este matutino.



Por otro lado, se afirmó que “se registraron cambio de planes, según cada cobertura médica y servicio de salud que se brinde. Por ejemplo aquellos que pagan un plan familiar con un precio bastante alto, o que tenían una prepaga de plan superior decidieron bajarse a un plan más acorde a las necesidades de cada socio”.



Aumento en fármacos

En el caso de fármacos también se incrementaron bastante en lo que va del año. Esta situación no solo generó mermas en las ventas sino también los pacientes apuntaron a opciones más económicas como ser los medicamentos genéricos.



“En los primeros meses del año -enero y febrero- las subas fueron alrededor del 15% en dos términos en ambos meses. Si bien no todos los laboratorios subieron al mismo tiempo y hubo variabilidad, pero todos los meses se incrementaron. Los meses siguientes hasta la fecha, los laboratorios trataron de que las subas estuvieran por debajo del IPC, pero en lo que va del año los medicamentos ya llevan un porcentaje importante de aumentos”, sostuvo Vania Ilchuk, titular del Colegio de Farmacéuticos de Misiones.



En la misma línea, el vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines de Misiones, Alberto Ruiz, detalló que “los proveedores de sistemas relacionados con precios hacen llegar las listas y aplican directamente para el momento de la gestión de la dispensa de la receta”, indicó.



Además mencionó que el aumento estuvo en el orden de entre el 4% al 8% en lo que fue mayo lo que derivó en un 65% acumulado hasta el quinto mes del año. Sin embargo, junio también inició con subas de hasta el 13 por ciento en anticonceptivos por ejemplo, afirmaron de farmacias consultadas.



“Sí, este mes comenzó con aumentos en algunos laboratorios nuevamente. Es una época de bastante demanda por el clima, el frío, el calor. Lo que hace que muchas personas se enfermen. Las vitaminas por ejemplo, que últimamente son muy solicitadas en esta época, subieron. Así como también algunas marcas de anticonceptivos”, sostuvo Lucas López, empleado de una farmacia.

Campartí esta nota: