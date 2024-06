Notables bajas en reservas hoteleras de Iguazú | El Territorio

domingo 16 de junio de 2024 | 6:05hs.

Los emprendedores turísticos de Puerto Iguazú transitan un duro momento, que se puede comparar con los primeros meses de la flexibilización de las restricciones por la pandemia en lo que respecta a lo económico. Actualmente el turista argentino que había tomado por costumbre aprovechar la baja temporada donde los operadores trabajaban con tarifas promocionales para ahorrar, ya no lo pueden hacer. Este año pese al lanzamiento del Previaje en Puerto Iguazú la temporada baja es casi nula en los hoteles y cabañas de la Ciudad de las Cataratas.



El panorama es bastante desolador aunque oficialmente no brindan información las diferentes asociaciones y entes de turismo. No obstante, los propietarios consultados afirman “la pésima situación por la atraviesan y a eso se suma la competencia desleal que existe entre los alojamientos legalmente constituidos y los alojamientos alternativos que comercializan los productos por diferentes plataformas en internet”. Incluso, muchos emprendimientos optaron por suspender a los empleados part-time. “Estamos bastante complicados, cortamos algunos empleados porque no podemos pagar porque no tenemos ocupación. Nos costó juntar el dinero para pagar la luz”, relató una propietaria de un hotel tres estrellas. Por otro lado, manifestó que “este último mes se trabajó mejor con viajantes y con trabajadores de algunas obras que se ejecutan en la ciudad y eso nos permite mantenernos con lo justo”.



En tanto, los operadores de reservas independientes que manejan ese sector de forma externa comentan que la mayoría de los emprendimientos registra una ocupación inferior al 50% para este fin de semana largo y que aún no se nota un buen flujo de reservas para julio, situación que preocupa.



“La situación esta complicada, notamos que el Previaje no funcionó, muchos hoteles están trabajando al 30%, para este finde de la cosa aumenta un poco, pero la competencia desleal que se registra con los alojamientos alternativos es un tema que golpea mucho”, sostuvieron. En este complejo escenario, tanto gastronómicos como hoteleros han contratado personal “eventual” por la baja de turistas.

