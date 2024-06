La clase media está cada vez más empobrecida en Argentina, aseguran | El Territorio

“Era el orgullo del país. En los últimos años el ascenso social se rompió. A los hijos de esta clase les cuesta estar mejor que a sus padres”, afirmó el sociólogo e investigador

domingo 16 de junio de 2024 | 6:05hs.

Donza, sociólogo e investigador de UCA.

Eduardo Donza es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), un organismo que desde 2002 realiza estudios sobre el desarrollo humano y social de la población local con el objetivo difundir conocimiento y promover el debate público sobre las diferentes situaciones de pobreza. El Territorio dialogó con el sociólogo para conocer su mirada sobre la situación de la clase media argentina en un contexto de crisis económica a nivel nacional y ante una gran pérdida del poder adquisitivo.



¿Cuál es la situación de la clase media en nuestro país?

Históricamente la clase media siempre fue el orgullo de nuestro país. Pero en la actualidad eso quedó limitado a un capital simbólico que no se condice con las privaciones que hoy está pasando ese sector social. A lo largo de los últimos años se fue rompiendo la idea de ascenso social que siempre estuvo muy presente en la clase media. Esa tradición de que los hijos logran mejor bienestar que los padres y que estos también mejoraron con respecto a sus progenitores. Hoy a los hijos de esa clase media les cuesta mucho estar mejor que sus padres. Por supuesto que el ascenso social se sigue dando, pero en casos muy puntuales. Ya no se trata de una generalidad como ocurría antes.



¿Hoy la clase media es la que más se está ajustando el cinturón?

No sé si es la que más se está ajustando el cinturón, pero sí que está llena de privaciones. La clase media argentina tradicionalmente estaba conformada por personas que gracias al fruto de su trabajo no pasaba privaciones. Y en la actualidad parte de esa clase media se encuentra dentro del 55% de los argentinos que están en situación de pobreza. Según el relevamiento que hicimos sobre ‘Personas en situación de pobreza por ingresos’ el último trimestre del año pasado se encontraba en esa situación el 45% de la población y en este año ese porcentaje subió al 55%. Esta inclusión de sectores de clase media en el grupo de personas afectadas por la pobreza indica claramente que hoy está pasando muchas necesidades.



¿Qué fue lo que pasó para que la clase media se empobrezca?

Además del retraso en la actualización de los salarios frente al crecimiento de la inflación, también influyó el fuerte aumento del precio de los consumos típicos de la clase media, como, por ejemplo, el del servicio de la medicina prepaga, las cuotas de los colegios privados, la quita de subsidios a los servicios de luz, agua y gas con impacto diverso en las distintas regiones geográficas del país. También el aumento del precio de la nafta y del transporte público.



Y frente a tanta adversidad, además, ¿desde el Estado tampoco se articula ninguna ayuda para la clase media?

Sí, esa es otra cuestión, porque en nuestro país los sistemas de ayuda no están focalizados hacia los sectores medios sino hacia los más pobres. Por eso en tiempos de crisis como el que están atravesando tampoco cuentan con sistemas de ayuda desde los estados ya sea de la Nación, de las provincias o de los municipios. Capaz que esa persona de clase media quiere pedir un subsidio para algún servicio de luz o gas y le dicen no, usted no califica porque tiene un auto y una casa. O porque figura como trabajador registrado.



¿Qué es ser hoy de clase media?

Hay muchas formas de definir a la clase media, que a diferencia de la pobreza que se mide por el acceso a la canasta básica de subsistencia, tiene otras formas no tan estandarizadas de explicarla. Pero a grandes rasgos la clase media es gente que logró estudios universitarios. Un sector social que puja por seguir en modo ascendente. Que produce y consume mucha actividad cultural. Con expectativas de crecimiento. Es gente propietaria de la vivienda que habita y que también puede tener otra propiedad. En general tienen ahorros que fueron guardando de otras épocas y que muchos están gastando en este momento.



¿Qué características tiene la clase media que la distinguen del resto de la sociedad?

Es un sector con muchas potencialidades entre las que se destaca el alto grado de resiliencia, que es la capacidad de reponerse una y otra vez luego de las crisis. Por eso es un sector que está pasando un momento complicado, pero que se espera que una vez que las condiciones económicas cambien, nuevamente se reponga. Otra de las características de la clase media es que tiene un respaldo cultural fuerte y muchas redes de apoyo para ayudarse. Por ejemplo, para conseguir un trabajo siempre hay un amigo o conocido que puede dar una mano. Es gente que en general tiene los estudios obligatorios hechos y que también logró formación terciaria o universitaria.



Hay un estudio reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina sobre lo difícil que es para las clases más pobres llegar a los estudios superiores y terminar una carrera más allá de tener universidades sea gratuitas

Sí. Se trata de una investigación que analiza la situación del acceso a la educación superior de los jóvenes donde se observan las dificultades de concreción del ascenso social a través de la educación y en ese estudio se ve claramente como los sectores de clase media son los que en general acceden a la oferta universitaria. Los jóvenes de familias más pobres no logran dar ese paso. Aunque la universidad sea gratuita para todos, hay un costo directo que es tener que tener suficiente como para el traslado en transporte a la facultad, tener internet en el hogar y lugar físico donde estudiar. También está el costo indirecto que es que muchos de esos jóvenes tienen que trabajar para mantenerse lo que achica el margen de tiempo disponible para el estudio.



¿Un tiempo de escasez de buenas noticias para la clase media?

Una forma que se aplica a nivel global para medir la calidad de vida es el índice de la felicidad. En países donde ya tienen asegurados la cobertura de los derechos fundamentales a la educación, vivienda, salud, seguridad y trabajo bien remunerado, se da el paso superador de analizar si esa población logró un alto índice de felicidad o no a lo largo de su vida. Este índice no tiene que ver solamente con el nivel de ingresos. Una persona puede tener ingresos bajos y sin embargo puede que viva más contento que otra de ingresos más elevados. La felicidad está relacionada con el nivel de expectativas de cada persona. La clase media argentina siempre tiene expectativas de crecimiento y puede sentirse mal en este momento por no lograr ese objetivo.

