Emprendedores turísticos sufren caída de reservas y baja demanda | El Territorio

El turismo sigue siendo la industria sin chimenea que mayor movimiento genera en la provincia de Misiones. Desde la provincia, se trata de incentivar la llegada de turistas con actividades y eventos, principalmente en épocas de temporada baja. Además, se busca abrir el juego para que Posadas, Moconá o las Cataratas del Iguazú no sean los únicos destinos receptivos y se incluyan en la ruta de los visitantes otros puntos de la tierra colorada.



Sin embargo, los recortes presupuestarios nacionales hacia las distintas jurisdicciones y la pérdida de valor adquisitivo del salario son dos condicionantes que impactan en el desarrollo de los emprendimientos locales.



Según expresaron empresarios misioneros, la situación está complicada y por el momento, se trabaja simplemente para cubrir los costos de mantenimiento. Incluso, hay lugares que debieron cerrar, suspender actividades o repensar estrategias para sostenerse en el tiempo.



Muestras de ello representan el fin de semana largo o las vacaciones de invierno. Para ambos casos, las reservas aún son muy bajas comparadas con la misma época del año pasado en detrimento de los costos que aumentaron más del doble en el mismo período. Los emprendimientos albergan esperanzas igualmente de un aluvión que llegue sin reserva previa pero se muestran preocupados ante el panorama actual.



En toda la provincia se repite este escenario complejo. Si bien Puerto Iguazú es la joya misionera, no está exenta de lo que ocurre también en el resto de los municipios.



De igual forma, desde Posadas, el referente turístico Gustavo Alvarenga afirmó en diálogo con El Territorio que “el panorama está difícil sí, creo que como la mayoría de los rubros”.



“Para este fin de semana hay menos reservas, porque coincide con el Día del Padre, pero para el otro estamos mucho mejor. De igual manera estos dos feriados juntos son como algo extraordinario que ayuda a que mucha gente opte por viajar. Y el Día del Padre es una buena fecha para la gastronomía también”, valoró.



En tanto afirmó que “los costos sí se nos fueron muy arriba y estamos con tarifas planchadas. Ahora en estas últimas semanas noté más movimiento, capaz es por la inflación baja y que hubo paritarias. Además, por suerte, todos estos años se trabajó mucho en posicionar la provincia”.



Un panorama similar graficó Sergio Vallena, presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales, quien sostuvo que “en relación al turismo en la zona Centro, no difiere nada de la realidad económica en general. La situación es compleja, difícil y las reservas que hay ahora para fin de junio, inicio de vacaciones invernales a nivel nacional, se ve una merma muy significativa en relación al año pasado. Es decir, tenemos bajas en reservas, pocos alojamientos con reservas anticipadas, la verdad que la situación es difícil, complicada”.



“Se viene un año atípico en el área de turismo y sector gastronómico. Los socios de la Cámara de Sierras Centrales estamos con reservas en 30, 40% que es muy bajo con relación al año pasado que a esta altura ya estábamos en 70, 80%. Eso implica que se vienen momentos muy difíciles, lo que ingresa es sólo para sustentar los servicios, mantener los empleados, y nada más. No se puede llegar a invertir en nada este año”, recalcó.



Asimismo, vaticinó que en vistas a esto, “va a ser un año difícil, uno de los más difíciles de los últimos diez años. Creemos que vamos a tener que unirnos entre todos y ver una variable para incrementar ese porcentaje, pero por el momento estamos muy complicados por la situación del país. A los emprendedores privados se nos hace más difícil sostenernos en el tiempo”.



“Hay emprendimientos a punto de cerrarse o que pretenden rearmarse buscando alternativas, esperemos que todo cambie y mejore. Esperemos que después de las vacaciones invernales, lo que venga de cara al verano sea mejor. Pero por el momento la situación es difícil”, concluyó.

