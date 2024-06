Estiman que puede bajar la inflación, pero no mejorar la economía doméstica | El Territorio

Todo lo que están dejando de lado los ciudadanos para llegar a fin de mes y evitar un mayor endeudamiento en la familia. Principales recortes en la clase media

domingo 16 de junio de 2024 | 6:05hs.

Martín Eandi. Director de la Consultora Moiguer

Si se rompe el lavarropas, la heladera o la tele, el 70% de los entrevistados de clase media dijeron que no están en condiciones de salir a comprar un nuevo modelo de esos electrodomésticos. De cada diez encuestados, cinco dijeron que ya no comen en restaurantes y que dejaron de pedir delivery de comida a domicilio. También cuatro de cada diez dijeron que sacan cada vez menos el auto porque les cuesta mantenerlo y que no estarían en condiciones de hacer frente a un gasto imprevisto de $30.000. Finalmente, dos de esos diez entrevistados dijeron que ya no pueden comer carne al menos dos veces por semana como hacían antes.



Estos son algunos de los datos que arrojó la última encuesta sobre ‘Humor Social’ que realiza la consultora Moiguer. El sondeo se realizó entre marzo y abril de este año a personas de clase media y señala que este sector social ajustó fuertemente sus gastos cotidianos.



La gente encuestada dijo que ajustó fuertemente en hábitos como tomar taxi, darse el gusto de un helado, comprar golosinas, salir en pareja a comer afuera, hacer asado con amigos y en consumo de bebidas alcohólicas.



También cerró la billetera al momento de sacar el auto o la moto, pagar servicios como Netflix y pagar la cuota del gimnasio. Y redujo al mínimo posible los gastos en medicina prepaga, servicio de internet en el hogar, pago del celular y compra de medicamentos.



“Este estudio que hacemos de manera periódica busca medir el estado de ánimo de la gente y es una especie de termómetro social para saber qué está pasando con el bolsillo de los consumidores. Por dónde deciden achicar gastos. Qué cuestiones son más importantes y se tratan de mantener y que otras desaparecen rápidamente del gasto familiar”, explicó a El Territorio el director de Investigación Social de la Consultora Moiguer, Martín Eandi.



Deudas con la familia

Según el representante de la consultora Moiguer, “el 72% de las personas consultadas dicen que sus ingresos se encuentran muy por debajo de la inflación y el 55% se encuentra endeudado o con los bancos o con familiares a los que debió recurrir a pedir un préstamo para subsistencia”.



Otro dato que arrojó el estudio es que la mitad de los hogares de clase media que tienen ahorros los están gastando porque los ingresos no alcanzan para mantener el nivel de vida al que están acostumbrados. Y que esa misma población salió a realizar alguna actividad económica extra o incrementó las horas extras en el trabajo o busco algún otro empleo paralelo como alternativa para sumar más ingresos.



Los ingresos de la clase media

Al momento de caracterizar la clase media consultada, el licenciado Eandi explicó que “se tiene en cuenta el nivel de ingresos económicos, el nivel de estudios logrado por el principal sostén del hogar y el tipo de trabajo que desempeña”.



Según la pirámide de estructura social elaborada por esta consultora, de acuerdo a los ingresos mensuales, el piso de la clase media recibe ingresos de $881.000 y el techo sube a $1.760.000. Es decir, entre esos dos límites se mueven los ingresos de la clase media.



Por debajo de ese límite se ubica la línea de pobreza que se encuentra en el valor de una canasta básica de $850.000 y los sectores que tienen ingresos menores a ese monto se consideran parte de la clase baja que se subdivide en baja superior con ingresos de entre $330.000 y $640.000. Y la clase media inferior con ingresos inferiores a los $330.000



Con esas cifras, es claro que gran parte de la clase media se encuentra actualmente con ingresos que se ubican debajo de la línea de pobreza. Por eso el licenciado Eandi dijo que “uno de los debates que abrió este estudio es que está pasando con esa gente que por su nivel de estudio y por su trabajo es de clase media pero que en materia de ingresos es pobre”.



Bolsillos ajustados

Seguidamente el licenciado Eandi dijo que en la última medición también quedó demostrada la diferente mirada de la gente “a la situación de la macroeconomía como una situación generalizada del país versus su propia microeconomía familiar donde se pudo observar una notable caída del poder adquisitivo y donde más de la mitad de los encuestados creen que su situación económica actual es peor de la que tenían en esta misma fecha el año pasado”.



“La gente percibe mejoras a nivel de la macroeconomía, pero ese alivio aún no se traduce en una mejor situación de la economía doméstica donde los bolsillos siguen bien ajustados”, explicó Eandi.



Por ejemplo, ante la pregunta a los encuestados de ‘cómo cree que evolucionará la economía del país durante el gobierno del presidente Milei’, la mayoría cree que va a mejorar y que va a bajar la inflación.



En cambio, cuando la pregunta está dirigida a la economía doméstica la mayoría opina que su situación laboral y la economía de su hogar va a empeorar.

Relevamiento de El Territorio

En un relevamiento realizado a los lectores de El Territorio, en las redes sociales dan cuenta de los principales ajustes que hicieron, a partir de los recortes de ingresos, por la alta inflación y también por los altos costos de los precios de productos y servicios. El impacto se da en todos los niveles sociales y económicos. Pero genera especial atención el retroceso que tiene la clase media.



El dato más relevante es el mayor uso de la tarjeta de crédito para poder llegar a fin de mes y en la misma línea, la postergación o definitivamente la suspensión de algunas compras.



Se viene recurriendo cada vez más a los plásticos para comprar no sólo bienes de mayor duración, sino fundamentalmente para hacer compras diarias en los supermercados y con ello estirar el mes.



También nuestros lectores indican que debieron recurrir a alquileres más económicos para tratar de compensar la reducción de su propio ingreso.



Lo previo es una de las tendencias que se viene repitiendo, a tal punto que los propietarios de inmuebles sostienen que es de mayor demanda.



Sobre estos cuatro puntos respondieron unos 3.217 lectores y otros 2.563 respondieron en una segunda placa, dando cuenta que algunos gustos o los habituales paseos o viajes no obligatorios o de urgencias, también quedaron relegados.



En muchos casos no es siquiera un escape de un fin de semana largo para unas minivacaciones, sino para ir de visita familiar, impedido por el alto costo que representan los pasajes.



Del mismo modo, algunos afiliados optaron por cancelar algunas prepagas o recurrir a aquellos que brinden cobertura de salud a toda la familia.



Un porcentaje similar de respuesta de los lectores fue que sobre la situación no percibe una recuperación inmediata.

