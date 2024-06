Preocupan a agencias subas de precios y bajas de paquetes preocupan | El Territorio

Muchos operadores debieron cerrar convenios con hoteles mediante señas, pero con la posibilidad de aumentos en tarifas, lo que complica a la hora de vender un tour

domingo 16 de junio de 2024 | 6:05hs.

Posadas, El Soberbio (Moconá) e Iguazú, los más elegidos por turistas. Foto: Norma Devechi

Las agencias de viajes se encuentran en medio de una marea de incertidumbre. El inicio de año fue complicado, con muchas bajas en las reservas y en la demanda de nuevos paquetes. Y si bien en las últimas semanas se volvió a reactivar la venta, lo cierto es que los precios se encuentran en constante alza por movimientos del dólar, por lo que sostener una tarifa se vuelve casi imposible. Esto, según argumentan los mismos empresarios del sector, es una de las principales causales de renuncias a paquetes por parte de los clientes, quienes no pueden afrontar estas diferencias de precio.



En ese sentido, uno de los referentes del sector turístico, Héctor “Toly” Dopazo, confirmó a El Territorio que se vienen registrando cancelaciones y la diferencia con años anteriores en cuanto a la venta de paquetes es notoria. “Es una tendencia que se viene registrando desde enero de este año, y se debe a la difícil situación económica que atraviesa el país”, argumentó.



Adujo que hay “altos costos y pocas ventas” lo que se vuelve un combo explosivo para el sector; aunque vaticinó con positivismo que “va a mejorar” la situación.



Asimismo, desde PiuBella Viajes y Turismo, la encargada Jenifer Benítez remarcó que “si bien hubo una merma en las consultas al principio de año, hoy por hoy estamos teniendo muchas consultas para las vacaciones de julio en destinos como el norte de Brasil así como Bariloche y Mendoza”.



“Tenemos una salida grupal acompañada desde Posadas al norte de Italia para septiembre que nos quedan los últimos lugares”, contó. Y destacó que igualmente, Brasil sigue siendo el destino más elegido por los misioneros.



Complicaciones para Misiones

Por su parte, Beatriz Franco, empresaria de Batia Viajes y Turismo, indicó al programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 que en lo que refiere a los precios para vender Misiones, los lugares más conocidos han establecido precios en dólares y los operadores que venden Argentina se anticiparon a hacer convenios con hoteles en los primeros meses del año, “por lo que han señado para mantener los precios. Pero en muchos casos, han renovado cuotas o han hecho pagar diferencias por los aumentos de la hotelería”.



Esto derivó en cancelaciones a raíz de esas diferencias, “y con razón por parte del pasajero, porque si a mí me cambian el precio de lo que cerré al momento del viaje, tengo derecho a que me reintegren el dinero y no viajar”.



“Pasó con el tema de los estudiantes, con la hotelería de Bariloche e Iguazú. Tuvieron que cerrar en marzo, abril, y eso te lleva a aceptar convenios, pero con la posibilidad de que te aumente”, dijo. Al tiempo que acotó: “Hoy día, en la situación que estuvimos, ganar es difícil, nos conformamos con mantener medianamente los gastos fijos que tenemos, con los ajustes que tenemos. Todo aumenta, como la nafta que influye en el servicio de excursiones. También nos tuvimos que ajustar en el servicio de hotelería en general y sobre todo en transporte”.



En lo que respecta al feriado, manifestó que “hay un 90% de capacidad vendida en Iguazú, los Esteros del Iberá también tienen una capacidad del 80% de ocupación y el Moconá alrededor del 60% de ocupación, son los más vendidos de la provincia. Después se vendieron los lodges cercanos a Aristóbulo, se están haciendo conocidos. La gente viene a Posadas para ir a Encarnación, por eso también se insiste en quedarse en Posadas. La ocupación en Posadas está en un 70%”.



“Son números positivos respecto al año pasado. Viene mucha gente en tours vendidos desde hace tiempo, en pesos. Tenemos formas de pago. Si bien fueron interrumpidas en un momento, hay gente que está pagando hace mucho con financiaciones que había en su momento. La gente se adelanta para comprar”, explicó.



No obstante, aclaró que las reservas son por menos días, “vemos que no todos compran hotelería cara. Y los tours vendidos en bus desde distintos puntos del país vienen con estancias en Iguazú y Posadas, lo bueno es que hay muchas alternativas hoy para permanecer en la ciudad”.

