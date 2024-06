Ante suba de precios, inquilinos se lanzan a buscar inmuebles más económicos | El Territorio

Los que alquilaban dos ambientes pasaron a uno más chico. Contratos firmados con la ley de 2020 superaron un incremento del 230%. “La liberación del mercado hizo crecer la oferta”

domingo 16 de junio de 2024 | 6:05hs.

Inquilinos a punto de finalizar contrato buscan lugares más pequeños y baratos.

En junio de 2024, los contratos que siguen vigentes firmados con la Ley de Alquileres de 2020 se continúan ajustando como estaba previsto originalmente. La ley fue modificada en octubre de 2023, pero este cambio duró muy poco -menos de dos meses- porque en diciembre con la asunción de Javier Milei se firmó un DNU que derogó dicha ley y estableció la libre contratación entre las partes. En este marco, las inmobiliarias consultadas aseguraron que “hay más oferta porque la demanda se equilibró y desde hace un tiempo los precios también se estacionaron”.



No obstante, más allá de que actualmente el acuerdo se da entre partes aquellos con contratos vigentes con la ley anterior (los valores se basan en un indicador que publica el Banco Central y que sigue la evolución combinada de la inflación y los salarios), sufren un aumento que en junio supera el 230% anual, lo que generó que los inquilinos busquen alquileres más acordes a sus bolsillos, e incluso de menor categoría como apuntar a espacios más pequeños en un contexto de crisis económica nacional. En el medio, se lanzaron en mayo los créditos hipotecarios, calificado por los especialistas como “una herramienta favorable para el sector”.



Jorge Ferreira, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), afirmó a El Territorio que “hay más unidades disponibles. También hubo muchos inquilinos que optaron por buscar inmuebles más acordes a su salario. Bajaron tal vez de categoría. Sobre todo aquellos que finalizaron o estaban a punto de terminar su contrato”.



Alquileres

Ferreira dijo que la oferta creció desde que quedó sin efecto la Ley de Alquileres anterior y se liberó el mercado. “Los propietarios se animaron más a poner a disposición su inmueble para ser alquilado. También hay muchas casas que están en venta pero son alquiladas, algo que no pasaba anteriormente”.



En cuanto a los precios, mencionó que siempre están sujetos a la ubicación y calidad en la que se encuentra la infraestructura. “Un alquiler dentro de las cuatro avenidas suelen ser más costoso que fuera de la zona centro. Lo bueno es que ante la variedad, si uno sale de las cuatro avenidas se puede conseguir un inmueble medio a un precio accesible”. Luego, apuntó que “ante la baja inflacionaria es muy probable que los valores de la locación se mantengan”.



Por otro lado, aclaró que si bien la inmobiliaria negocia, el acuerdo siempre es entre los propietarios e inquilinos. “Tratamos de ser equitativos con ambas partes”, manifestó. Con respecto a los contratos firmados con la derogación de la ley, detalló que pueden ser de dos años y los ajustes pueden ir en el cuarto o sexto mes, tomándose la variable de actualización del Índice para Contratos de Locación (ICL).



Cómo son los contratos

Con la Ley de Alquileres aprobada en el 2020, los contratos se daban a tres años y con subas anuales basadas en el ICL. Por otro lado, para la modificación de esta ley (octubre del 2023) se logró contrato por dos años con ajustes semestrales basados con el índice Casa Propia. Sin embargo, desde el 29 de diciembre del 2023, con la derogación de la Ley de Alquileres (modificada) se logró un acuerdo entre las partes que según indican es bimestral, cuatrimestral o semestral basado también en el ICL. En todos estos casos, aún hay contratos firmados previamente a la derogación de la ley por lo que deben ser respetados hasta su finalización, y son los inquilinos quienes deben afrontar importantes subas debido a que la inflación interanual superó el 200%.



Créditos Hipotecarios

Por otra parte, Pablo Daviña, empresario del rubro inmobiliario, detalló en diálogo con Acá te lo contamos por Radiactiva 100.7 que aún en Misiones “en materia de toma de créditos la situación es lenta debido que son plazos a 20 y 30 años porque en Argentina estos tiempos son muy largos”.



Luego, añadió que el éxito de que los créditos comiencen a tener dinamismo dependerá de la inflación. “Con una baja, esto se volvería más atractivo porque las entidades tienen cobro de una tasa fija más un componente variable determinado por la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Esto tiene su impacto directamente en el proceso si la inflación crece, la UVA también. Ante ello están los interesados muy expectantes. Cabe recordar que diciembre tuvo una inflación récord y en enero también afectó mucho al bolsillo y siguen siendo muy altas”, apuntó. No obstante, destacó que “es muy interesante la propuesta que están haciendo los bancos”.



En este marco, mencionó que aquel que tiene saneadas sus cuentas tiene posibilidades de financiar. Por otro lado sostuvo: “Ha cambiado la metodología de trabajo. Hay personas que trabajan de manera local pero para empresas del exterior y tienen pagos en otra divisa. En estos casos, una buena inversión sería en una vivienda, ya sea una primera o segunda”.



Aseguró que los créditos son en pesos, “entonces un tomador de crédito debe analizar más allá de la suba del dólar cómo se mueve la inflación”. Luego, apuntó que “no están dadas las condiciones económicas para que la subida del dólar impacte de forma directa en los precios. Porque cuando había un sobrante de pesos el año pasado, muchos compraban dólar y como había dinamismo en el mercado su precio subía. Hoy hay una recesión muy marcada, por lo que el único parámetro es la inflación.



Daviña recordó que en el 2016 fue la última vez que hubo este tipo de créditos para la vivienda. “En esa oportunidad se implementaron los UVA. Se trae de Chile, ese país la creó en el año 70. La unidad de fomento y hasta el día de hoy es una unidad de valor. Se convierte la unidad de pesos en unidades de valores. En Argentina la UVA es actualizada por el Banco Central y su valor está basado en la inflación”, explicó.



Daviña sostuvo que “es un momento para analizar, evaluar y tomar una decisión” y que son más bancos los que brindan estos créditos con un 75% y 80% de la financiación. “Si tiene una previsión de ingresos y cierta estabilidad económica, es interesante tomar un crédito hipotecario. Hay varias opciones y eso es más atractivo”.



En este contexto, Daviña contó que la inmobiliaria tuvo entre tres y cuatro consultas por semana desde que se lanzaron los créditos. Contó que el proceso una vez tomada la decisión es acercarse a la entidad que uno elige para sacar el crédito y presenta sus haberes, el de su cónyuge y a partir de ahí el banco lo califica. Una vez obtenida la calificación crediticia “uno puede saber el marco de rango que uno puede escalar para la compra. Es decir si puede comprar una casa de 50 millones de pesos o de 100”. Además, tener en cuenta que hay que tener el margen del 20%.



Por su parte, Ferreira, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), coincidió que “hay consultas en las inmobiliarias con respecto a los créditos hipotecarios sobre todo por personas que tienen capacidad de ahorrar y apuntan a una primera o segunda vivienda”.

Campartí esta nota: