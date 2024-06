Demanda supera a la oferta de alquileres en Eldorado | El Territorio

domingo 16 de junio de 2024 | 6:05hs.

El mercado inmobiliario eldoradense se mueve en base a los siguientes parámetros: una demanda superior a la oferta en los alquileres más baratos y poca rotación de inquilinos en alquiler de viviendas. En este contexto, las inmobiliarias consultadas por El Territorio coinciden en el panorama de que hay más gente buscando algún lugar para alquilar que la oferta existente, salvo el caso de viviendas más costosas.



La responsable de la Inmobiliaria Raíces explicó que “el mercado se mantiene más o menos estable. Hubo un momento de desconcierto con la liberación de la ley entre propietarios e inquilinos, el acuerdo entre partes. Eso llevó a que las viviendas más baratas sean las más buscadas y se alquilen más rápido”. Luego, añadió que “con el paso del tiempo los precios se fueron más o menos acomodando, y hay algo de viviendas en alquiler pero la demanda sigue siendo mayor”.



En cuanto a la rotación de inquilinos, afirmó que casi no hay salvo en el caso de los locales comerciales. Por otro lado, desde LAR Inmobiliaria coinciden con el panorama general: “Hoy no tenemos viviendas para alquilar y mucha gente se acerca buscando alguna casa o departamento”.



Por su parte, inquilinos consultados manifiestan que es difícil conseguir un alquiler más barato de lo que pagan actualmente y que les cuesta cada vez más pagarlo.



Cecilia Méndez, inquilina, expresó: “Alquilamos y siempre miramos si conseguimos un lugar mejor o más barato, pero casi no se consigue nada. También hay que ver la cercanía del lugar de trabajo y otras cuestiones”.



Por otro lado, el presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Eldorado, Hernán Olcese, advirtió que los pedidos de obras nuevas de construcción en Eldorado habían disminuido drásticamente en los primeros meses del año, “por lo que no se vislumbra, en un futuro cercano, que haya construcciones nuevas dedicadas al alquiler”, concluyó.

