“Domingrau”: el peligro de las acrobacias en dos ruedas

domingo 25 de febrero de 2024

El “Domingrau” implica realizar maniobras peligrosas en motocicleta, tanto para quien conduce como para otros vehículos y peatones. Este modismo argentino fue tomado del fenómeno “Grau da Favela” de Brasil y, pese a que originalmente las concentraciones de motociclistas eran para realizar piruetas, se han convertido en prácticas temerarias como picadas, contraexplosiones y la ocupación de espacios no destinados a este fin.

En Misiones, estas convocatorias se realizan en zonas “liberadas” por los municipios y la falta de agentes de tránsito en algunas localidades, como Candelaria, Azara, Santo Pipó o El Soberbio, agrava la situación. Además de la participación de una actividad ilegal que genera un alto nivel de preocupación en la población por la seguridad vial, en varias reuniones de motociclistas participan motos de dudosa procedencia e, incluso, armadas con ventas de motopartes robadas.

“Si bien por ahora estamos al límite de esta situación, varios vecinos y ocasionales conductores sufrieron agresiones por parte de estos grupos. Las convocatorias se hacen por redes sociales y Whatsapp. Tenemos entendido que la Policía viene trabajando en identificar a los administradores, más en la zona de El Soberbio porque suelen convocarse sobre la ruta provincial 2”, comentó el presidente de la Asociación de Motociclistas de Misiones (AMM), Alejandro Melgarejo, en conversación con El Territorio.

Al respecto, indicó que el jefe de la Unidad Regional II, Claudio Marcelo Ludtke, ha comenzado a notificar en los domicilios de las personas responsables de estas convocatorias en la zona y a realizar incautaciones preventivas de los vehículos.

“El simple hecho de convocar, administrar grupos o participar de estos eventos incurre en varios delitos que pueden implicar la cárcel para los organizadores y sus convocados, que muchas veces participan por desconocimiento”, remarcó.

“Dentro de estos grupos se pueden observar todo tipo de irregularidades, desde no poseer luces y espejos hasta circular con escape libre, sin dominio ni cascos. La mayor preocupación son los siniestros fatales o con jóvenes gravemente lesionados que se vienen dando en toda la provincia”, advirtió. Sobre esta línea, puso el foco en que estas convocatorias perjudican gravemente a los motociclistas que sufren robos de sus vehículos y que padecen la estigmatización social por eventos de los que no participan.

Sin embargo, Melgarejo aclaró que hay grupos de jóvenes que hacen stunts (acrobacias sobre motocicletas) o picadas y que quieren generar un espacio para llevar adelante la actividad. Por este motivo, señaló que “en Garupá se busca habilitar un espacio de contención para que quienes quieran desarrollar las actividades de Stunt y Domingrau, en forma de disciplina, puedan hacerlo de manera segura”.

“Ya sea en moto o en cualquier vehículo, quienes corren picadas son delincuentes peligrosos a los después tratan como infractores leves y ese problema se extiende en toda la provincia”, cuestionó. “Hay que trabajar con los municipios para que tomen las medidas de seguridad vial correspondientes y con la Policía, radarizar avenidas y calles principales tanto de la capital como de las principales ciudades de la provincia, y utilizar la tecnología para sancionar, ya que las cámaras de vigilancia del 911 no trabajan en la prevención de estos delitos”, planteó.

Pese a considerar que “la Policía tiene mucho trabajo y los controles de la autoridad municipal casi no se ven, o directamente no se hacen”, apuntó que “no se trabaja en conjunto, los operativos fijos no tienen efecto y el parque de motocicletas va a seguir creciendo debido a la situación económica”.

El problema en los barrios

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Motociclistas Misioneros puso el foco en que hay grandes problemas con las motos dentro de los barrios por los escapes libres y las contraexplosiones.

“Por lo general, son dos o tres motos las que generan caos en un barrio y no salen de ahí; es decir, nunca pasan por un control estático en una avenida principal. Este es un problema que genera mucho malestar”, explicó.

“Participamos de una reunión hecha en Garupá con algunos concejales y quien está al frente del Foro de Seguridad de la Comisaría Quinta, que le corresponde al barrio Santa Helena, contaba que están hartos porque hay cinco chicos que en las madrugadas hacen contraexplosiones y suben a las plazas, pero cuando alguien denuncia, ven el patrullero a cinco cuadras con las luces prendidas y dan la vuelta, apagan la moto o la dejan por ahí y, cuando se va el patrullero, vuelven a hacer lo mismo”, puntualizó.

A su vez, aseguró que es un problema al que se le está buscando solución. “Nosotros ya pedimos una reunión con el subjefe y la Policía de Misiones para llevar nuestras ideas porque siempre nos acercamos con proyectos superadores. La Asociación trabaja de manera articulada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y forma parte del Consejo Provincial de Seguridad Vial. Somos motociclistas y padecemos muchas cuestiones con el tránsito, por eso nuestro compromiso con la seguridad vial”, concluyó.

