Varias localidades encontraron soluciones con los picódromos

Si bien las motos son un problema, en algunas localidades de Misiones encontraron soluciones y le brindaron un espacio seguro para que los motociclistas puedan desarrollar sus destrezas en un entorno acondicionado.

Desde el año pasado, en Azara y Santo Pipó funcionan picódromos de tierra, donde los motociclistas pueden desarrollar estos eventos una vez por mes.

El primero fue en Azara, donde antes de que se haga el picódromo en el campo de Burnik había problemas con las picadas en las calles y el ruido de los escapes era un drama para los vecinos de la pequeña localidad del Sur.

“El año pasado fui a hablar con el intendente Daniel Yendrika y le dije para hacer el picódromo en mi campo. Yo siempre estuve en el tema de las picadas y se hacía difícil ir hasta Posadas para correr y él con la Municipalidad me dio todo el apoyo para hacer la recta de 400 metros, porque había un problema con las motos que corrían en las calles y hacían ruido en los barrios. Después que empezamos a hacer bajó muchísimo el tema de las picadas, hasta la Policía nos dijo que le solucionamos un problema”, contó a El Territorio Daniel Burnik sobre cómo nació el predio, primer espacio exclusivo para motos.

Burnik lleva siete años en el mundo de las picadas y ahora trabaja en la organización del segundo campeonato de la zona Sur que empezará el 17 de marzo. “El año pasado llegamos a tener 120 motos. Desde que empezamos a hacer las fechas fuimos mejorando la pista y agregando seguridad. La pista tiene 201 metros y otros 200 metros para frenar. Al final pusimos aserrín por si alguno tiene un problema con los frenos, pero nunca tuvimos complicaciones. Los chicos tienen seguro así que vamos mejorando en cada fecha”, comentó sobre el picódromo ubicado a unos kilómetros de la zona urbana.

“El que tiene una moto quiere correr y más si está preparada. Si tienen un lugar seguro es mejor. Acá vienen a correr y si rompen la moto se van contentos porque se sacaron las ganas”, señaló.

“La Policía nos dijo que bajaron las quejas por los escapes libres y sólo hay ruido cuando se acerca la fecha que los chicos empiezan a preparar sus motos. Ahora, ya en los primeros días de marzo, vamos a volver a empezar. Fui a hablar con el nuevo intendente (Rodolfo “Neco” Kuinaschuk) y nos renovó el apoyo de la Municipalidad y nos dijo que sigamos adelante porque le solucionamos un problema”, adelantó Burnik.

También en Santo Pipó

El segundo picódromo de tierra exclusivo para las motos se habilitó en Santo Pipó en abril del año pasado. En esa localidad las motos picaban en la ruta 12, donde hubo varios accidentes y muertes. Este espacio se ubica en el campo de Williams Sersing y la pista tiene 400 metros, con 201 metros de velocidad y 200 metros de frenado.

“Acá teníamos un problema, se juntaban en la terminal y salían a la ruta a picar. Así que fui a hablar con la Municipalidad y les comenté la idea y me dieron el apoyo para hacer el picódromo en mi campo. Primero la Policía no quería, pero yo les explicaba que no vendemos alcohol ni dejamos entrarlo, tenemos el seguro del público y de la Asociación Argentina de Volante (AAV) y una ambulancia, así que es un lugar seguro. Después de la primera fecha, vino el comisario y nos felicitó porque le solucionamos un problema”, comentó Williams, quien hace 10 años está en el mundo de las picadas.

“Yo corrí en todos lados y hay muchas motos y se vuelve un problema porque no hay forma de contenerlas. Ahora en Jardín América están juntando firmas para hacer un espacio similar y me llamó el intendente de Puerto Rico para que organicemos en el kartódromo y ver qué podemos hacer con las motos, porque se les volvió un problema”, indicó Sersing.

“La intendenta de Santo Pipó, Claudia Acuña, y la Dirección de Turismo, pidieron que sigamos adelante porque bajaron las picadas en la ruta, bajó el ruido de los escapes libres, los chicos saben que en tal fecha se corre y se preparan”, explicó.

La Asociación Misionera de Pilotos de Arrancadas organiza el campeonato provincial de Picadas de Motos en los autódromos de Posadas y Oberá y reconocen que las motos “son un problema” y que “no dan abasto, porque hay muchas”.

“Llegamos a tener fechas con 150 motos y tuvimos que cerrar la inscripción. Hay muchas motos, por eso estamos asesorando a los municipios para que hagan picódromos de tierra, que no es lo ideal pero es un entorno más seguro que correr en las calles o en la ruta”, explicó Walter Drewes, presidente de la Asociación.

Drewes reconoció que “hay un problema cultural. El motoquero es rebelde por naturaleza y por más que hagamos promoción y que sólo paguen el seguro de la AAV y se promuevan lugares seguros, hay grupos que son rebeldes y no vienen. O vienen y miran y después se van a picar en la calle. Y el mayor problema son las motos 110cc hasta 150cc. Ellos se juntan por Whatsapp a picar en las calles”.

Sobre las causas de por qué se da el problema, Drewes analizó varias variables.

“Es muy fácil acceder a una moto y a un carnet. En Posadas se puso la verificación técnica y vimos cómo los chicos van una cuadra antes y le sacan el escape libre, pasan la técnica, salen de ahí y le vuelven a poner. Habría que ajustar más los controles y penalizar más fuerte”, finalizó.

