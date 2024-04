Milei: "Cristina sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina" | El Territorio

El Presidente analizó lo que fue la presentación de este sábado de la expresidenta. Además habló la inflación y la recesión en lo que va de su mandato

domingo 28 de abril de 2024 | 9:30hs.

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la exmandataria Cristina Kirchner: “Su discurso de ayer fue de una pobreza intelectual notoria”, aseguró. Milei consideró que Cristina Kirchner “sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina”.

El Presidente dijo sobre los cuestionamientos de la exmandataria: “Ella en general, en sus discursos, había una estructura formal más clara, en este directamente carece de una forma orgánica de presentar un tema, es de pobreza intelectual notoria, me sorprendió”.

Cristina Fernández de Kirchner reapareció este sábado en Quilmes, por primera vez desde que Javier Milei se convirtió en presidente de la Nación, y en su discurso criticó con dureza la gestión actual al sostener que los argentinos "están siendo sometidos a un sacrificio inútil" y que "la gente se caga de hambre". Dejó también mensajes hacia la interna del PJ, se refirió a las tarifas, la Ley Bases, y hasta criticó los beneficios impositivos que reciben empresas Mercado Libre y Globant.

"El pueblo argentino está siendo sometido a un inútil sacrificio", arrancó la expresidente en el inicio de su discurso en una dura crítica a la gestión de Milei. "No tenés superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés. No tiene sustento", disparó sobre los resultados que presentó el actual mandatario en cadena nacional. Recordó que los gobiernos de Néstor Kirchner y uno de sus períodos también fueron de superávit.

Poco después el Presidente le respondió a la ex vicepresidenta, a través de su cuenta de X: “La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero, el resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron”.