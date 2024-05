Lilia Lemoine, tras asumir en la Comisión de Ciencias, habló sobre su supuesto terraplanismo | El Territorio

La diputada nacional de La Libertad Avanza se defendió de las críticas y aseguró que “están creando un relato a raíz de una mentira”.

lunes 13 de mayo de 2024 | 14:30hs.

“Se me descalifica sin molestarse en ver mi currículum. Vengo del área de tecnología y de sistemas. Estoy más que capacitada”.

La diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) se refirió ayer a las críticas surgidas luego de su designación como 1° secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja y apuntó contra quienes la descalificaron por su supuesta adhesión al terraplanismo.

“Es posverdad. Es parte de la batalla cultural que intentan ganar ellos. Construyen una verdad a raíz de una mentira”, dijo Lemoine en diálogo con el canal TN.

La designación se aprobó el martes y causó un fuerte revuelo en las redes sociales. Diferentes usuarios reflotaron videos protagonizados por la legisladora en los que habla, entre otras cosas, de la Tierra Plana.



“Que te digan terraplanista no es menor”, dijo la legisladora mileísta. “El problema es que haya gente distraída que no está tan metida en el tema de la política que va a decir que es ‘una barbaridad la designación’, por escuchar esas críticas. Pero es una ofensa”, planteó.

“No se puede permitir que el hijo de “Tato” Bores, Juan Campanella, periodistas como Viviana Canosa o el mismo Chequeado estén poniendo esto como real”, dijo y agregó: “Esos medios informativos, o personas de cuya credibilidad depende su función o trabajo, están creando un relato a raíz de una mentira”.

Lemoine sostuvo que si se designara a alguien en ese cargo con ese pensamiento en contra del conocimiento científico sería peligroso. “No soy así, por más divertidas que sean las teorías de la Tierra Plana”, insistió.

Más tarde atacó a la oposición. en especial al kirchnerismo. “No pueden entender el humor. Colocan las partes que les convienen”, dijo, sobre los videos que circularon en redes sobre una exposición suya en la que cuestionaba que la Tierra tuviera una forma elipsoide. “Gente que es periodista, que se dedica a la ciencia, no pueden repetir estas mentiras (...) La búsqueda de la verdad nos compete a todos”, subrayó.

Los videos que se encargó de desmentir y aclarar Lemoine se difundieron, a través de pequeños fragmentos, en las redes sociales. Según manifestó la legisladora, mediante estos videos se buscó difamar su reciente designación.

En uno de ellos, que fue compartido por la diputada en redes sociales el 31 de enero de 2019, expone: “No existen vuelos comerciales a través del océano Pacífico. Si la Tierra fuera plana, se comprenderían las rutas aéreas mucho mejor”.

“¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Muy simple. Hay dos razones fundamentales. Una: cuando un animal es encerrado en un campo, se le ponen postes y rejas. Normalmente, cuando llega al límite, si tiene comida, agua, entenderá que no puede cruzar y seguirá su vida. En cambio, el ser humano no. Si a vos te dicen que hay una pared y vos no sabés quién la hizo, qué tan alta es, qué hay del otro lado, vas a pasar toda tu vida buscando la respuesta. La angustia general sería tan grande que no podríamos vivir sabiendo que fuimos engañados”.

“La segunda razón es qué pasaría si la ciencia tuviera que dar el brazo a torcer, decir que se equivocó en algo como la forma de la Tierra. La Iglesia, que tuvo choques con la ciencia, reclamaría el poder sobre el conocimiento, ya no se seguirían con muchísimos desarrollos científicos y la sociedad involucionaría”, cerró.

Durante el video, Lemoine también habla sobre la posibilidad de que el hombre no haya pisado la Luna y una “falsa” expedición a la Antártida:

“La teoría del falso alunizaje es una de las más importantes de la época. Se trató solamente de un montaje escénico. De hecho, en 1956 el almirante Byrd lideró una supuesta expedición a la Antártida. Luego de estar en muchos programas, donde habló sobre el hallazgo de hidrocarburos y minerales para toda la humanidad, todo quedó en nada”.