Montecarlo: otra estrella que se suma al pavimento

domingo 25 de febrero de 2024 | 6:05hs.

En Montecarlo las picadas de motos volvieron a ser un tema de agenda días atrás cuando un joven de 17 años perdió la vida en un accidente registrado sobre la avenida El Libertador.

Según registraron las cámaras de seguridad de la rotonda ubicada en la intersección de la plaza San Martín y plazoleta La Paloma, dos jóvenes circulaban a alta velocidad y sin los elementos de seguridad correspondiente y dieron contra una parte de la rotonda.

Según detallaron desde el área de Tránsito Municipal prácticas como esta se vienen dando hace tiempo en distintos puntos de la ciudad, también en la ruta nacional 12 donde en las madrugadas toman posesión los motociclistas, sin protección y hacen destrezas sobre sus vehículos.

Más calles sufren estas demostraciones por parte de conductores durante las tardes, pero son denunciadas por los vecinos en reiteradas ocasiones. Si bien hay controles de inspectores y la Policía de tránsito, los jóvenes se las ingenian para hacer esta actividad ilegal y peligrosa en diversos sectores de la ciudad.

Tras el fallecimiento del joven de 17 años los concejales Raúl Radke y Lucas Vegas emitieron un comunicado en el que instan al municipio a tomar medidas urgentes para mejorar la seguridad vial. Al menos tres accidentes fueron registrados en la rotonda de la plaza San Martín; el último tuvo consecuencias lamentables. Los concejales sostienen que con planificación y políticas públicas adecuadas muchas tragedias pueden evitarse.

En este sentido solicitan intensificar los controles de tránsito, profundizar las capacitaciones viales y remodelar la rotonda de manera urgente, eliminando las extensiones de hormigón de los islotes o reemplazándolos por cordones montables, tal como tienen otras rotondas de ciudades vecinas.

Más allá de las picadas que se realizan en esa zona en los últimos meses se registraron varios accidentes en la nueva rotonda inaugurada en 2023.

En varias ocasiones se vio la posibilidad de habilitar algún espacio para dedicado a realizar esta actividad, pero hasta el momento no hubo avances. Además de que muchos vecinos no están de acuerdo por los ruidos molestos y la peligrosidad, teniendo en cuenta que no cumplen con la seguridad.

Informe de domingo

Adrenalina, riesgo y una trampa mortal

Una problemática social que puede penarse con hasta tres años de prisión

Fuertes controles en Jardín América y Capioví

“Domingrau”: el peligro de las acrobacias en dos ruedas

“Hay casos con traumatismo de cráneo que tienen secuelas toda la vida”

Impacto de siniestros viales en el sistema de salud

Montecarlo: otra estrella que se suma al pavimento

Puerto Libertad: escapes ruidosos e infracciones

Varias localidades encontraron soluciones con los picódromos