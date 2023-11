Hidromiel, elixir de los vikingos

domingo 05 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Una bebida de la época de vikingos, pero que en la actualidad empieza a recobrar su valor por la producción artesanal en la Tierra Colorada. Con una graduación alcohólica parecida al vino, los especialistas indican que sirve para acompañar diferentes platos gastronómicos.

No es un vino de uva, tampoco un licor, es simplemente hidromiel y tiene su historia propia. Además, con el pasar del tiempo, ahora se usan pocos elementos para producir esta bebida alcohólica que tiene también su versión en cerveza.

Juan Carlos Pelinski, es uno de los productores de hidromiel en la provincia, vive en Oberá y tras perder su trabajo en la pandemia, decidió emprender su propio proyecto con la venta de miel que luego derivó también en la producción de su propia bebida.

“Llegó la pandemia, había que innovar, vendía miel y un conocido me sugirió que hiciera hidromiel. En ese momento empecé a experimentar y, tras prueba y error, a producir”, comenzó contando el emprendedor a El Territorio.

Con el pasar del tiempo, Pelinski fue mejorando la receta que obtuvo, distribuyendo las diferentes proporciones, logrando producir la calidad que buscaba y que hoy ofrece. “Aprendí porque una persona conocida me pasó la receta, de allí fui mejorando con otros mecanismos”, contó.

Según relató Juan, la hidromiel es un producto que se producía en la época de los vikingos, no es un invento actual, y es parecida al vino, con su graduación alcohólica correspondiente. “Es como un vino de miel, no es dulce, sirve para acompañar pasta, pescado, porque es similar al vino blanco, aunque no es vino, es hidromiel con su porcentaje de alcohol”, explicó.

En este punto detalló que toda bebida tiene su particularidad, color distintivo y la bebida derivada de la miel se caracteriza por su color dorado.

La miel que utiliza la obtiene de diferentes productores y tiene la particularidad de que le dan las flores de la provincia, donde la abeja que la produce se posiciona.

“La producción es con miel multifloral de la provincia, pero actualmente estoy probando con miel de Entre Ríos, que es otro tipo como para experimentar”, dijo.

Para empezar a producir sólo se necesitan tres ingredientes: “Se ocupa agua mineral en botella, además de la miel y levadura especial. Con esos tres ingredientes y un año y medio de maceración, tengo la hidromiel lista”.

Pelinski empezó en un momento de incertidumbre y primero lo encaró como un hobby.

“Al quedarme sin trabajo fue esa la experiencia más de distensión, hoy le dedico más tiempo, y se tornó mi fuente laboral. Me faltaría tener más producción, pero ofrezco un producto de buena calidad”, mencionó.

Entre los lugares donde comercializa la producción se encuentran el Mercado Concentrador de Oberá, como también a clientes particulares. Además empezó a realizar nuevas gestiones para sumarles este producto poco común a nuevos comercios.

“Estuve hablando con las vinotecas de la ciudad porque es un producto para las personas que buscan algo diferente”, marcó.

De esta forma, Guerreros es la hidromiel producida en departamento del barrio Krause, de Oberá, que espera encontrar más adeptos.

Informe de domingo

Hidromiel, elixir de los vikingos