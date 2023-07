San Ignacio une las piezas de su memoria colectiva

domingo 16 de julio de 2023 | 6:05hs.

En tierras quiroguianas, y donde mucho antes tuvo lugar la experiencia reduccional jesuítico guaraní, en ese suelo costero del Paraná y el Yabebirí rico en cultura y naturaleza, un grupo de vecinos e historiadores conformó la Junta de Estudios Históricos de San Ignacio (JEHSI), un hito que cumplirá seis años en diciembre próximo.

La Junta de Estudios Históricos es un espacio para la investigación independiente del pasado de la localidad y el rescate de las memorias y documentos que dan cuenta del devenir de la ciudad turística “que supo tener un tiempo de esplendor productivo”, aseguraron integrantes de la entidad.

Por ahora, las reuniones tienen lugar en la casa de Jorge Argüello, emprendedor y miembro de la junta, que recibió a El Territorio junto al escultor Juan Ramón Martínez, Néstor Ríos, Pablo López y el herrero Ricardo Jara. Todos vecinos y apasionados de la historia, que desde siempre se dedicaron a investigar y leer en sus ratos libres hasta que encontraron una causa común con el espaldarazo de jóvenes historiadores de distintos puntos de la provincia que comenzaron a mirar a San Ignacio y a preguntarse por su pasado más reciente.

“Vivimos en una ciudad con mucha historia, con casas antiguas que están hechas de piedras de las reducciones, convivimos con este patrimonio, pero falta poner en valor todo este rico pasado y que la gente lo conozca y se sienta orgullosa”, dijo Ríos.

Causa común

En tanto, Argüello agregó: “Nosotros acá nos conocemos todos aunque más no sea de vista, pero hasta que no se conformó la Junta de Estudios Históricos, si bien antes hubo otros intentos de nuclearnos que quedaron en el camino, no sabíamos de esa afinidad que teníamos en común, y eso está pasando con este espacio y con el apoyo de los historiadores, que hacen que ahora los vecinos se sumen y vayan aportando sus archivos y sus historias, mucha gente colaboró con fotografías, con documentos”.

El grupo a su vez resaltó el asesoramiento que recibe de los historiadores que son parte de la JEHSI y de otros especialistas que colaboran con el proyecto.

En las casas antiguas se pueden ver las históricas piedras. Fotos: marcelo rodríguez

“Hay muchos historiadores que están escribiendo la historia de San Ignacio desde distintas temáticas y están publicando y difundiendo nuestra historia que es parte de la grandeza no sólo de San Ignacio sino de todo Misiones, es algo importante lo que está pasando y se está replicando en otros municipios”, resaltó Martínez.

Abrir el juego

Un referente de la junta es el historiador Federico Gómez, conocido como Willi Blazon, que en la actualidad se encuentra en Buenos Aires por trabajo pero que mantiene contacto con el equipo, además la difusión de contenidos se publica constantemente en la página web y en las redes sociales.

Acerca de esta experiencia novedosa en el campo de la investigación historiográfica, que se despega de la academia para abrir el juego a los aportes de la comunidad y hacer de la memoria y la identidad una construcción colectiva, Blazon habló telefónicamente: “Nosotros venimos trabajando desde 2017 como organización, íbamos a tener la personería jurídica pero por la pandemia no pudimos y ese es un proyecto pendiente, como el de tener un espacio propio y también que haya un archivo histórico municipal, son todos proyectos y propuestas que vamos haciendo desde la Junta de Estudios Históricos y que de a poco van teniendo su eco en la comunidad”.

Sobre la metodología de trabajo que se inscribe dentro de la historia social, el investigador describió que, “es una manera experimental y disruptiva de investigar la historia, y no por eso es menos rigurosa, pero hay una horizontalidad en la manera de encarar el vínculo con la comunidad, y también desde lo discursivo utilizamos la prosa, una narrativa sencilla sin tecnicismos para que tenga un mayor alcance y sea comprensible para todos y no sólo para un círculo cerrado como sucede en el ámbito de la academia”.

Y este hablar un “mismo idioma” allanó mucho el camino para que las personas se sumen a contar sus historias y a identificarse con el espacio. “En las entrevistas que rescatan relatos orales, la empatía, la conexión, todo lo que tiene que ver con lo emotivo está presente; por eso decimos que es una manera novedosa de acercarse a la construcción de la historia, es una historia que no tiene miedo de salir al terreno”, ponderó.

Asimismo, las temáticas que se recaban y profundizan también pueden ir desde investigaciones inéditas para explicar procesos complejos hasta historias más cotidianas.

Por otra parte, la junta tiene como mayor reivindicación la solicitud de restitución del Anagrama IHS del Templo de la Reducción de San Ignacio Miní, que fue llevado a Buenos Aires a principios del siglo XX. “Pensamos que pronto podrá lograrse su restitución, las gestiones las lleva adelante el Ministerio de Cultura de la Provincia y nosotros seguimos de cerca el proceso”, indicó. Y finalizó: “Es muy importante que la gente de San Ignacio sepa el valor de su historia para que cosas como estas, este saqueo del patrimonio no vuelva a sucedernos”.

Para ver contenidos: en Facebook Junta Histórica San Ignacio o www.historiasanignacio.com.ar.

