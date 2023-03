Innovación tecnológica para la educación, el agro y la industria

domingo 19 de marzo de 2023 | 6:05hs.

A través de la sinergia público-privada, la provincia sigue marcando agenda en innovación y tecnología. Un ejemplo de ello es FanIOT, un consorcio que une a ambos sectores para dar vida a herramientas digitales y de última generación en robótica. La educación, el agro y la industria son los ejes en los cuales se desarrolla.



Constanza Castillo es gerente general de la fábrica y en diálogo con El Territorio contó detalles sobre los objetivos y alcances que tienen las respuestas tecnológicas que allí se desarrollan. “Nuestras cuatro unidades de negocio pasan por la tecnología IOT, la movilidad sustentable, la tecnología 3D y lo que es acceso al espacio”, sintetizó. Y agregó: “FanIOT es un consorcio en donde la provincia y el rubro privado se unieron para potenciar la sinergia que se venía dando desde la escuela a de robótica, polo tic y secundaria de innovación como centro de formación de jóvenes, para que en este mundo orientado a la tecnología tengan mejores oportunidades y estén preparados”.



Resaltó que en cada uno de los focos se desarrolla una multiplicidad de servicios y soluciones con potencial para entrar y permanecer en el mercado tecnológico mundial. Mencionó la robótica educativa con los kit maker; los sensores para la industria y ciudades inteligentes con tecnología IOT; además de Hamelbot, la fábrica de movilidad sustentable que viene creciendo a pasos agigantados (ver pág. 6).



También así, nombró a FanLAB, área que nuclea lo que refiere al desarrollo del polo tic gamer, con videojuegos, simulación 3D y realidad virtual. “Esperamos este año lanzar nuestro videojuego”, anticipó. Entre otros segmentos y áreas Castillo mencionó el trabajo con los satélites y contó que ya se creó el primer nanosatélite que orbita el espacio, que fue bautizado como Melchora. “Hoy en día tenemos un mercado muy grande cubierto”, manifestó. Todas estos son solo algunos ejemplos de la multiplicidad de áreas y productos que se vienen trabajando desde FanIOT.



Arraigo y oportunidades

La gerente explicó que cuando se creó el consorcio, uno de sus fundamentos era que las personas que viven en Misiones puedan quedarse viviendo en Misiones con oportunidades de trabajo en el área; o bien, que se puedan captar profesionales de otros lugares del mundo. “Todo esto que se viene realizando desde la escuela de robótica, secundaria de innovación, polo tic y Silicon, justamente viene a engrosar la matriz productiva tecnológica de la provincia y FanIOT es protagonista. En 2019 se firmó su constitución y en 2020 logró crearse y mantenerse en el tiempo a pesar de las dificultades que había en ese momento con la pandemia. Hoy en día, tiene no solamente una unidad de negocios de sensores IOT, sino que hace realidad virtual gamer, movilidad sustentable y espacios virtuales, todo ello es impensado fuera de otros núcleos urbanos como Córdoba y Buenos Aires”, adujo. Y añadió: “Tenemos la perspectiva de que la tecnología es protagonista y no solamente una herramienta para el trabajo”.



La fábrica se sigue consolidando y aunque hoy en día aún no se llegan a los 100 trabajadores, se continúa planificando y desarrollando productos con la idea de ampliar el staff.



En el equipo se pueden ver profesionales de distintos rubros, como ingenieros electrónicos, administrativos, técnicos electrónicos, desarrolladores de software, desarrolladores de videojuegos, técnicos electromecánicos, especialista en materiales compuestos, entre otros. Son mayoría misioneros que egresaron del sistema educativo de la provincia. La edad promedio oscila entre los 26 y 30 años, aunque hay incluso jóvenes de 23 que ya se encuentran trabajando.



Emblema en el país

“Dentro de lo que es la constitución del Norte Grande tenemos emblemas de biotecnología como Tucumán, pero en Misiones tenemos la Biofábrica que también es un emblema, con tecnología aplicada al agro y la biología. En lo que es desarrollo de tecnología IOT, movilidad eléctrica, simulaciones 3D, realidad virtual, satélites, Misiones se desarrolla como la única provincia que tiene una empresa que tiene como socio mayoritario a la misma provincia y produce esas cuatro áreas, destacándose en cada una de ellas. No sé si en otro lugar de Argentina hay una provincia que pueda estar orgullosa de tener esas cuatro unidades de negocio”, sostuvo Castillo, en referencia a la labor que se realiza en FanIOT.



Además de Posadas, también hay una oficina de la fábrica en Oberá, donde se trabaja con acceso al espacio y la creación de nanosatélites.



La meta es seguir sumando puntos de referencia a lo largo de la provincia.“Los ejes principales nacen de las necesidades que los espacios reclaman. Pasó que Educación tenía una demanda muy grande en kits de robótica educativa y la provincia - a partir de lo que ya invierte en conocimiento- decidió invertir también en el hardware en vez de comprar en otros lugares. Estos kits son herramientas para los más jóvenes y genera equidad educativa para que vivir en Misiones no sea una desventaja en relación a otros centros educativos que tienen más fondeo y diversidad de oferta. Hoy Misiones no tiene nada que envidiarles a estos espacios”, manifestó”.



Dentro de los sensores más relevantes, mencionó que se encuentra el que mide concentraciones de dióxido de carbono y sirve para medir emisiones, “lo que relacionamos con el servicio ecológico de la selva misionera y los espacios verdes que tenemos en la provincia. Sirve para capitalizar ese servicio. Misiones hace ese servicio a Argentina y el mundo, manteniendo y cuidando la biodiversidad de nuestra selva”.



“Siempre contribuimos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, entonces el sensor de dióxido de carbono es el más relevante por la crisis climática que se está viviendo”, especificó. Mientras que remarcó que en lo que es acceso al espacio “son pocas las provincias que pueden desarrollar satélites y enviarlo a la órbita para tener mejor información. Uno puede tener satélites de cualquier tipo, pensando en servicios que se pueden comercializar en el mundo con acceso al espacio y tecnología aplicada”.



No obstante, “este desarrollo se da porque hay un espacio dentro de la gobernanza que se ocupa de estos espacios. Hoy en día la posibilidad de que exista FanIOT tiene que ver con quienes están al frente del gobierno y siguen invirtiendo en lo que es tendencia mundial, que es la tecnología”, concluyó.

Misiones avanza hacia la sociedad del conocimiento Fábrica de materia prima para unicornios Talento misionero al servicio de la electromovilidad y el conocimiento China aventaja a Estados Unidos en investigación de alto impacto Misiones Diseña, espacio para emprender, pensar y crear Sujarchuk: “Las distancias se miden en conectividad” Robótica e innovación transforman la educación misionera Escuela de Robótica: la institución que logró romper con el molde Los jóvenes que ya forman parte de los trabajos del futuro Deportes electrónicos ganan adeptos en la tierra colorada