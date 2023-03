Talento misionero al servicio de la electromovilidad y el conocimiento

domingo 19 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Hamelbot, la división de electromovilidad de la Fábrica Argentina de Nano Sensores (FanIOT) es el ejemplo actualmente más palpable en la provincia del circuito de la economía del conocimiento. Hace dos años que ingenieros, diseñadores y técnicos egresados en universidades misioneras, ensamblan vehículos eléctricos, con venta directa a clientes nacionales y una proyección hacia mercados internacionales. FanIOT y Hamelbot ocupan dos naves en el Parque Industrial y de la Innovación en Posadas “que representan un faro de generación de tecnología”, asegura el científico Martín Bueno, integrante del directorio de ambas compañías. Su pasado en la Nasa, le abrió las puertas para desarrollar en la tierra colorada, diferentes proyectos en una articulación público-privada que en muy corto tiempo ya muestra resultados concretos.



“Ahora con el Silicon el impulso será mayor porque se trata de un faro que va a iluminar todo lo que es ciencia y tecnología en la región. Va a permitir la transferencia de conocimientos para generar nuevos talentos que se van a insertar en los sistemas laborales donde Hamelbot y FanIOT son parte”, explicó Bueno.



Liderados por el ingeniero electromecánico Luis Medina, de 34 años y egresado en la Facultad de Ingeniería de Oberá, un grupo de once expertos son los responsables de trabajar en prototipos para el agro, la movilidad urbana, los requerimientos de Parques Nacionales y el desafío de desarrollar un colectivo eléctrico para una empresa misionera.“Cuando me recibí jamás me imaginé que iba a terminar construyendo autos eléctricos. Es un gran desafío porque el diseño que ves en la computadora terminado, no es tan fácil de llevarlo a la práctica”, admitió Medina. El impulso de otros diez jóvenes que no superan los 30 años y la satisfacción de ver los vehículos finalizados, es la meta que persiguen a diario.



Del termómetro al Wakure

Los primeros inventos misioneros se conocieron en plena pandemia, cuando FanIOT diseñó y exportó termómetros con sensores. Además de abastecer a reparticiones públicas y cumplir con pedidos privados, hubo ventas a países de Sudamérica que se interrumpieron desde el fin de los casos masivos de coronavirus. Paralelamente se fueron diseñando kits educativos de robótica que también tienen un capítulo nacional e internacional, sin embargo, lo que mayor impacto y mejor recepción tuvo en corto plazo fue el Wakure.



El vehículo eléctrico todoterreno de cuatro ruedas, con tracción trasera y capacidad para una persona parada (estilo cuatriciclo) comienza a diseminarse por todas las reservas a cargo de Parques Nacionales.



“Ya entregamos cinco Wakure, estamos terminando cinco más y ya nos confirmaron otra compra así que en esta primera etapa, serían quince los vendidos a Parques Nacionales”, confió Bueno. Por tratarse de un vehículo ágil y fácil de conducir que permite circular por caminos estrechos y que incluso soporta un carro de remolque, es muy requerido por privados.



“La producción de un Wakure demora unos 35 días, teniendo en cuenta el tiempo de llegada de los motores que son importados. El valor en el mercado es $ 2,5 millones y si tuviéramos la capacidad de fabricarlos en serie, ya podríamos vender los primeros 100 modelos”, reveló el científico Bueno.



Cada Wakure está dotado de un sistema de encendido inteligente, cuenta con pantalla LCD integrada que permite visualizar niveles de batería, kilometraje, velocímetro y muestra el recorrido en tiempo real mediante la geolocalización.



Existen otros desarrollos apuntados a la agricultura familiar identificados como Huampa 1 y Huampa 2. El primero es un robot versátil que puede ser utilizado en diferentes cultivos con variados estados de crecimiento y desarrollo. Incorpora inteligencia artificial, además de monitorear, extraer muestras y analizar condiciones de las plantaciones, posee un depósito para realizar riegos dirigidos. “Ese prototipo lo presentamos el año pasado y estamos trabajando para adecuar la tecnología para el uso en las chacras misioneras”, confió Bueno. El valor aproximado es de 5 mil dólares.



En el caso del Huampa 2, se trata de un tractor eléctrico ideado para agricultura de precisión que al estar compuesto por materiales livianos, disminuye el impacto de peso sobre superficies de siembra. Es un vehículo autónomo, no tripulado y se alimenta de paneles solares. El modelo está en proceso de desarrollo.



Del auto urbano al colectivo

“Hecho en Misiones”, reza la leyenda del CR2 que fue presentado el año pasado y que ahora está en la etapa de certificaciones. Se trata del auto urbano eléctrico biplaza, de bajo costo de mantenimiento “y cuya habilitación es más compleja porque requiere patentamientos, números de motores y sistema de seguridad”, aclaró Bueno. Está construido con fibra de carbono y de vidrio, las baterías son de litio de 60V y su carga se realiza mediante toma corriente doméstica o estaciones que se construirán en diferentes puntos de la ciudad. “Ya estamos planificando fabricarlo en serie y armar una planta”, acotó el directivo de Hamelbot.



El transporte público es otra obsesión de la compañía. Los jóvenes trabajan en el ZipBus, un colectivo urbano eléctrico apto para 19 personas sentadas, con aire acondicionado, sistema de navegación asistida y seguridad inteligente. Se abastecerá mediante paneles solares y la primera empresa que apostó al proyecto es Crucero del Norte, que planifica utilizarlos para tramos interurbanos entre Posadas y Garupá.“Tiene la complejidad de que los componentes de los motores son importados y demora mucho en llegar, pero con el impulso que le está dando la empresa, pronto tendremos un prototipo para mostrar”, adelantó Bueno. Talento misionero al servicio de la electromovilidad es el concepto de Hamelbot, una compañía que desde su génesis tiene el circuito de la economía del conocimiento bien aceitado.

Kits educativos de exportación y nano satélites misioneros

La Fábrica Argentina de Nano Sensores FanIOT avanza en la construcción de unos 4.000 kits educativos de robótica para distribuirlos en escuelas de todo el país. “El gobierno nacional nos compra, tras haber superado el proceso de prueba en todos los distritos”, confirmó Bueno.



También la provincia de Misiones articula un acuerdo para que los mismos kits puedan producirse en Emiratos Árabes, bajo la licencia de FanIOT y de distribución en Dubai, zona de influencia y países como Egipto y Jordania, en grandes cantidades.



“Se proyecta el lanzamiento de una fábrica de kits de robótica en mayo o junio en Emiratos Árabes. Sería el primer caso de una empresa nacional que exporta al al país número uno de desarrollo de tecnología”, expresó Bueno.



“Son kits multipropósitos porque se puede aprender a programar en inteligencia artificial”, acotó respecto a los productos.



Asimismo, el científico que hace años se instaló en la provincia, se refirió también a la división FanSat, “que se lanzó el año pasado en la localidad de Oberá y el primer proyecto es la creación del nano satélite misionero”.



“Estamos en el proceso de importación para el ensamblado final y las tres pruebas que hay que hacer antes de ponerlo en el espacio que son de temperatura, radiofrecuencias y de vacío”, explicó Bueno en referencia al proyecto que se encuentra en marcha.



Al mismo tiempo que manifestó que “el ensayo más complejo es el de vibración que se hacen en Bariloche”.

