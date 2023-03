Misiones avanza hacia la sociedad del conocimiento

domingo 19 de marzo de 2023 | 6:06hs.

Tenemos que formar nuevos profesionales. Necesitamos otros referentes, otros modelos, necesitamos gente que entendió cómo funcionan las cosas y están haciendo algo diferente y que están obteniendo resultados maravillosos, como investigadores, analistas, hacedores, maker”. Es la síntesis de lo que planteó el filósofo Alejandro Piscitelli en una charla de más de una hora brindada en lunes en Posadas sobre “Inteligencia artificial, la palabra del año” y al referirse al tema del debate en el mundo a partir del lanzamiento en el mercado de parte de la empresa Open AI del robot conversacional denominado Chat GPT, que alcanzó más de 100 millones de usuarios en apenas dos meses de su aparición. Dicen que, tras esa charla, el experto en pedagogías híbridas y docente en la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lamentó profundamente no haber podido quedarse más tiempo en la provincia para ser parte -el jueves- de la inauguración en Posadas del primer edificio del Parque Tecnológico Silicon Misiones.



Es que el proyecto va en sintonía con lo que promueve Piscitelli, quien planteó que ser educado en la actualidad implica ser múltiplemente alfabetizado de maneras no convencionales. Utilizó el término polímata, es decir ser competente en varios campos más allá de la especialización en la profesión que se ejerce. Dando cuenta de que la base está en el conocimiento del arte, la ciencia, la ingeniería y el diseño.



En todas estas áreas, están hilando de a poco profesionales de Misiones, comenzando desde la Escuela de Robótica, que arrancó hace seis años y ante la explosiva demanda, se tuvo que crear 81 espacios del Proyecto Red Maker en los que están cursando 10.000 estudiantes misioneros. Se suma la Escuela de Innovación y proyectos ya concretados por estos jóvenes talentos, conformados por ingenieros, diseñadores y técnicos que conciben y ensamblan vehículos eléctricos, con venta directa a clientes nacionales y una proyección hacia mercados internacionales desde Hamelbot, la división de electromovilidad de la Fábrica Argentina de Nano Sensores (FanIOT). Justamente desde FanIOT se avanza en la construcción de unos 4.000 kits educativos de robótica para distribuirlos en escuelas de todo el país y avanza la posibilidad de un acuerdo para la distribución en Dubai.



“Misiones ha logrado posicionarse como una de las regiones más importantes en materia de innovación y tecnología de nuestro país, gracias a proyectos como Silicon Misiones, el Polo TIC, la escuela de robótica e innovación, las aulas maker, los gamers y la escuela de programación”, sostiene la empresaria pyme y magister Verónica Tenaglia que comparte su visión en este informe.



El mundo hace tiempo se ha volcado hacia la economía del conocimiento, que implica desarrollar actividades productivas con uso intensivo de tecnología y para lo cual, se requieren capital humano altamente calificado. Es el camino que decidió tomar Misiones. “Estamos en condiciones de crecer en la economía del conocimiento más del 30%”, detalló el presidente de la Legislatura Carlos Rovira al inaugurar la sede. Como impulsor de la iniciativa detalló que “esto es una empresa de nivel internacional. Una empresa global, como se dice en Estados Unidos, Singapur, China. Esto es real. Hecho por misioneros, pensado por misioneros, desarrollado por misioneros, construidos por empresas misioneras con obreros misioneros y con recursos también misioneros”. Marcó que es la antigrieta y el camino, para resolver el principal problema que es el crecimiento económico y la generación de empleo.



Antes de contar con edificio propio ya se venía trabajando desde el Silicon de manera articulada con las universidades, academias y empresas en la capacitación digital de jóvenes misioneros, para impulsarlos hacia empleos del futuro.



De acuerdo al gobernador Oscar Herrera Ahuad, en la economía del conocimiento y en el empleo de la industria del software, Misiones está dentro de las tres provincias con mayor incremento porcentual interanual llegando casi al 70% de crecimiento en los últimos años sin tener como ahora el espacio Silicon.



Con el anhelo de que salga el primer Unicornio desde el Silicon, desde Misiones se transita por esa autopista, formando a nuevos profesionales con la mira puesta en el empleo de calidad y el desarrollo del emprendedurismo, abriéndose paso a las múltiples oportunidades que ofrece la economía del conocimiento.



Desde el sector privado, conscientes de tal relevancia, ya decidieron que 18 empresas con base tecnológica funcionen en el predio. Los primeros inventos de jóvenes de la provincia, ya tienen alta demanda en el mercado nacional, desde kits educativos de robótica a electromovilidad, nano satélites y sensores. De esta manera, el Gobierno de la provincia, se suma al nuevo universo de la innovación, donde hay jugadores de gran peso específico.



Por el predominio mundial

De hecho, en estos momentos, en la competencia del predominio mundial, China ya no quiere dedicarse a ensamblar exclusivamente sino inventar productos tecnológicos para la venta. El ambicioso plan tecnológico “Made in China 2025” amenaza el dominio que siempre supo tener Estados Unidos.



Está claro que en el mundo el poder real estará en el manejo de la tecnología. Por eso también se entiende que habrá oportunidades pero también muchos desafíos.



Es un mercado mundial sin límites, como también se dijo en la provincia, además de añadirse que en el caso de Misiones, Silicon será absolutamente abierto y horizontal; porque tanto acá como en el mundo, siempre se impondrá la creatividad e innovación tecnológica sin importar el lugar de origen.

Fábrica de materia prima para unicornios Innovación tecnológica para la educación, el agro y la industria Talento misionero al servicio de la electromovilidad y el conocimiento China aventaja a Estados Unidos en investigación de alto impacto Misiones Diseña, espacio para emprender, pensar y crear Sujarchuk: “Las distancias se miden en conectividad” Robótica e innovación transforman la educación misionera Escuela de Robótica: la institución que logró romper con el molde Los jóvenes que ya forman parte de los trabajos del futuro Deportes electrónicos ganan adeptos en la tierra colorada