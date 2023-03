Los jóvenes que ya forman parte de los trabajos del futuro

domingo 19 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Las industrias de la economía del conocimiento son el presente y tuvieron su punto de mayor relevancia con el aislamiento a causa del Covid-19, momento en que los porcesos de digitalización se hicieron imprescindibles para las empresas.



El actual contexto de las comunicaciones de la información hace que cualquier persona con un ordenador pueda conectarse con el mundo sin necesidad de estar presente físicamente. Esto, sumado a la alta demanda de profesionales en la áreas de la industria tecnológica (IT), hizo que los jóvenes se interesen cada vez más en posiciones de trabajo IT y las experiencias locales se repliquen.



Es el caso de Nataya Flores, oriunda de Oberá, quién se desempeña como ingeniera de Datos y trabaja en modalidad remota. “Trabajo con grandes cantidades de información y poder desplegarlos en aplicaciones de machine learning -aprendizaje automático- o inteligencia artificial”.



Y agregó: “Me encargo de recopilar los datos de una empresa o producto, los proceso y luego los muestro en un reporte”. Con esto las empresas pueden tomar mejores decisiones.



Flores hizo hincapié en la importancia del networking -contactos- dentro del área IT para poder obtener empleo. Además destacó la utilización de Linkedin y Twiter, como herramientas para intercambio profesional. Asimimo, recomendó a los aspirantes a un empleo que siempre mantengan sus perfiles actualizados.



“Me parecen importantes los cursos que se están dando en la provincia para complementar la educación universitaria”, explicó. Y resaltó los beneficios de que las formaciones sean asincrónicas para poder estudiar al tiempo que cada uno pueda dedicar.



Por otra parte, Alicia Penayo, se destaca en la búsqueda de financiamiento para proyectos de la economía del conocimiento y además se destaca en el área de la Inteligencia de Negocios.



“Primero, trabajé en la empresa Satelogic, cuando era una start up; ahora creció mucho, se dedicaba a la fabricación de nano satélites. Y luego me pasé a Accenture -empresa multinacional-, hacía el seguimiento financiero de proyectos ligados a tecnología”, destacó.



“En una multinacional tenés esquemas bien establecidos, formas de trabajar muy claras, son una parte del engranaje enorme que incluso traspasa fronteras. Y en una startup, requiere mayor esfuerzo y mucha iteración, prueba y error”, agregó.



Programación

Alejandro tiene 23 años y trabaja como “senior React Native Developer” se encarga de construir aplicaciones híbridas para empresas y proyectos. “Me encargo de desarrollar las pantallas y de brindarle dinamismo a las aplicaciones”, explicó.



“Como senior casi no busco trabajo, normalmente llegan los reclutadores con ofertas que hacen ‘match’ con mi perfil, pero si tuviese que recomendar un lugar sería LinkedIn. Es el lugar donde las cosas pasan”, añadió.



A su vez, Alejandro explicó que le gusta la enseñanza y ha participado del dictado de cursos. “Tuve la posibilidad de dictar un curso de React Native para alumnos que después terminaron en empresas grandes como Mercado Libre”.



Sobre lo que significó el gran cambio de dedicarse a la programación en su vida mencionó: “Yo trabajo de programador hace 5 años y es lo mejor que me pasó hasta ahora, literalmente pude cumplir mis sueños y metas. Antes cuando era mas chico tenía que ir a trabajar en la construcción o como pintor para ganar unos pesos y era muy difícil el día a día. Programar te cambia la vida”.



Por último, Gisela es misionera y también se dedica a “realizar nuevas funcionalidades y de mantener las existen del lado del usuario”.



Sobre la importancia y el beneficio del trabajo remoto, dijo que permite“acomodar tus horarios y que no se centralice todo en Caba” esto deja “que también tengan la oportunidad talento bueno en diferentes partes del país”.

