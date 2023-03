Misiones Diseña, espacio para emprender, pensar y crear

domingo 19 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Misiones Diseña es un espacio más dentro de las políticas de gestión de la Provincia dentro del Parque Industrial en Posadas, con énfasis en la economía del conocimiento para los emprendedores y diseñadores de diversas ramas como el textil, fotografía, diseño gráfico, cine, impresión 3D y medios audiovisuales. Es un lugar con recursos y herramientas que se brindan, junto a capacitaciones, talleres y especializaciones, con el objetivo de potenciar el oficio y generar empleo.



El presidente del Parque Industrial y coordinador de Misiones Diseña, Christian Piatti, hizo un repaso de lo que significa Misiones Diseña (Midi) y los diversos trabajos que se realizan en el espacio. Hizo hincapié en la labor para potenciar a los emprendedores y diseñadores en la economía del conocimiento. Detalló que Midi es un lugar que capacita, brinda talleres y se ocupa para producir creaciones misioneras con el fin de atraer inversores.



Explicó que aún no está terminado en cuanto a infraestructura: “Seguimos esperando fondos de Nación para continuar construyendo y mejorando. No obstante, se puede utilizar el taller habilitado porque cuenta con lo necesario para potenciar a los emprendedores o personas que aún no tienen el oficio”.



Piatti dijo que Misiones Diseña se trata de un proyecto provincial destinado a dar apoyo a los emprendedores del diseño. “Está destinado a profesionales y no tan profesionales, es decir a los diseñadores que tienen el oficio y se auto perciben como tales. Se apoya a diseñadores gráficos, industriales, textiles, a los que hacen marroquinería, cine, fotografía, televisión y audiovisuales”.



Además, detalló que son tres los componentes fundamentales que forman parte de Midi. En primera instancia, habló de la capacitación con equipamiento específico. “Con este punto inicial se busca la activación de la industria con salida laboral directa. Se pueden utilizar los elementos que brinda Midi y también pueden iniciar su proyecto dentro del Parque Industrial”. “Dentro de Midi está el Fashion Lab, Medialab, Business Lab, y próximamente también contaremos con una impresora de sublimación de telas y sobre vinilo”, indicó.



Luego, mencionó que el otro componente es la visibilización del diseño. “Se trata del diseño hecho por misioneros a misioneros”. Dijo que la economía del conocimiento tiene relación con el valor agregado y que “de esa forma se potencia para que los clientes consuman diseño de producción autóctona”.



Sostuvo que es importante invitar al inversor. “La start up tiene que ver con traer al inversor a Misiones. Quién está interesado debe ver que el diseñador está diseñando, trabajando en este espacio y vender de esa forma el producto”. Explicó que se basa en un networking, donde el diseñador, los recursos, el empresario y el inversor se animen a invertir.



Por otro lado, Piatti también sostuvo que el espacio recorre toda la provincia “y tratamos de cubrir con la demanda de inscriptos”. Contó que la última convocatoria en Oberá hubo 435 inscriptos, en Apóstoles 239 y el próxima punto Midi será en Garupá donde también esperan gran convocatoria.

