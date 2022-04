Puerto Iguazú, un destino turístico mundial que es poco inclusivo

domingo 03 de abril de 2022 | 6:05hs.

Puerto Iguazú es una de las ciudades más importantes del mundo debido a que alberga una de las siete maravillas naturales. Sin embargo, no está preparada para recibir a todas las personas por igual. Uno de los grandes impedimentos es la limitación o falta accesibilidad para quienes tienen una discapacidad motriz y deben utilizar una silla de ruedas para desplazarse.



Esto no solamente perjudica a los turistas, sino que los residentes están prácticamente aislados en sus hogares sin poder salir a recorrer el barrio por falta de veredas en buenas condiciones, rampas y ni hablar de salir del barrio, ya que el transporte público de pasajeros no cuenta con unidades accesibles.



Se entiende por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía para el desarrollo de las actividades. Estas condiciones están enmarcadas en una ley 22.431 que no se cumple en la mayoría de los ámbitos.



Actualmente ciertos sectores ven la necesidad de cumplir con parámetros de calidad que impulsan distintos sellos internacionales de sustentabilidad, por los que está contemplado adaptar los servicios prestados para personas con discapacidad y buscar la mejor manera de ser lo más inclusivos posible. No obstante, solamente siete establecimientos turísticos han certificado en Directrices de Accesibilidad, de los cuales dos de ellos renovaron la certificación. El destino también cuenta con 253 personas que se han capacitado en la temática, pero esto no representa ni el 10% de los emprendimientos.



Si bien el Parque Nacional Iguazú tiene un porcentaje de los servicios que presta la concesionaria adaptados a personas con discapacidad, hay otros factores que influyen. El principal es el transporte público de pasajeros. Actualmente la flota de vehículos no dispone de coches adaptados para que una persona en silla de ruedas pueda trasladarse y si así lo tuviera, tampoco cuentan con una parada de ómnibus adaptada para brindar el servicio.



Se han generado acciones para cambiar la realidad y transformar el destino en un lugar para todos. Una parte de estas acciones es impulsada por organismos públicos nacionales y provinciales con programas que fomentan la adaptabilidad de los servicios, algún sello o distinción que impulsa sin continuidad alguna la incorporación de buenas prácticas para prestadores de servicio. No obstante, no existe un interés generalizado del sector turístico, que elige no trabajar con este segmento que es muy representativo, debido a los costos que demanda adaptar los servicios.



Por su parte, el municipio cuenta con área dedicada a las personas con discapacidad, pero que termina siendo reactivo y atendiendo cuestiones urgentes, que son sumamente importantes. Hace aproximadamente un año desde que el médico Martin González se ha ocupado de trabajar en la recopilación de información y en la identificación de las personas con discapacidad para desarrollar proyectos relacionados a identificación y accesibilidad que fueron elevados al Ejecutivo municipal para ser tratados en el Concejo Deliberante (ver Proyectos...). Sin embargo, desde la Direcciones de Obras Privadas y Públicas, pese a los reclamos de las personas que no pueden desplazarse en la ciudad, no se ha desarrollado una planificación integrado para garantizar la inclusión a los espacios públicos y de esparcimiento.



Buenas prácticas

El turismo accesible para el sector privado no parece ser un negocio rentable, porque de los más de 200 hoteles que se encuentran en la ciudad, agencias de viajes, restaurantes, prestadores de servicios en general, ni siquiera el 10% del total del sector cuenta con buenas practicas.



Si bien algunos comercios, restaurantes, y emprendimientos turísticos cuentan con rampas para garantizar el acceso, no son accesibles realmente, ya que las tiendas de ropa no cuentan con probadores adaptados, no cuentan con baños para personas con discapacidad o presentan desniveles internos que no permiten el acceso a otros sectores. Pero esto no sólo se da en los edificios privados, sino que varias instituciones públicas también tienen barreras que no permiten el acceso a personas en silla de ruedas o a madres con cochecitos para bebés.

