domingo 03 de abril de 2022 | 6:05hs.

“Eldorado es una ciudad inaccesible” fue lo manifestado por Claudio Caminitti, presidente de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Eldorado (Apadel) al ser consultado sobre las barreras existentes en la ciudad.



“Si vos mirás la legislación existente pareciera que los discapacitados no deberían tener ningún tipo de problemas. Tenemos ordenanzas, ley provincial, leyes nacionales, pero en la práctica es muy poco lo que se cumple”, expresó. “Casi ningún edificio público tiene las condiciones de acceso para los discapacitados, casi no hay personal capacitado en lenguaje de señas en atención al público, las veredas están llenas de obstáculos y hasta algunas de las rampas que se han construido no cumplen con las condiciones necesarias para brindar seguridad a los discapacitados”, ratificó.



Las condiciones que relata el presidente de Apadel son verificables a simple vista por cualquier vecino que circule por la ciudad: veredas en mal estado, canteros y cestos de basura de casas particulares sobre la línea de la vereda, aires acondicionados a media altura sobre la línea de edificación municipal y una ausencia casi total de rampas en las esquinas, salvo en algunos lugares del microcentro.



La arquitecta Norma Pretzel, directora de Planeamiento municipal, indicó: “En estos momentos nuestros esfuerzos están orientados a que todas las construcciones nuevas cumplan con las condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad. Pero tenemos el problema de todas las construcciones anteriores a la legislación, que son difíciles de resolver. En cuanto a las barreras arquitectónicas, si algún vecino observa esa situación debe denunciar en la Dirección de Planeamiento y nosotros invitamos al vecino que incumple las normas a que solucione el problema. Si eso no sucede, se da intervención al Juzgado de Faltas”.



En Eldorado, en 2020, se llevó a cabo el Parlamento de Personas con Discapacidad. Entonces se elevaron siete proyectos de ordenanza tendientes a lograr la inclusión. “Recién en estos días me dijeron que uno de ellos, el de capacitación al personal municipal, estaría siendo considerado. O sea, legislación sobra, falta voluntad política para implementar lo que ya está escrito”, atestó Caminitti.



Experiencia

Toribia es una mujer que desde hace 10 años se traslada en silla de ruedas por la amputación de una pierna. Vive en el kilómetro 10 y suele salir acompañada de su nieta Geraldine. Preguntadas por El Territorio acerca de las dificultades, manifestaron que en los últimos años mejoró bastante la situación.



“Somos de salir todo el tiempo. Por suerte hay bastantes accesos en esta zona, pero el problema es la gente que no respeta. Estaciona sobre las rampas y se enojan si les llamás la atención y hay muchas dificultades en la avenida. Las veredas son muy altas y en muchas esquinas no hay rampas. Pero creo que hemos crecido como sociedad en este tema”, cuenta Geraldine.



Como mensaje a la comunidad, expresó: “Creo que estamos creciendo en esto de la igualdad, pero los funcionarios deberían salir un poco más para ver qué es lo que pasa, ponerse en el lugar del otro y solucionar los problemas”.

