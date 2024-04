Santo Tomé registra más de 250 casos de dengue activos | El Territorio

Así lo confirmó el director del Hospital San Juan Bautista, doctor Ramón Agustín Victoria. El acumulado es de 2055 pacientes, desde el comienzo de la epidemia

viernes 26 de abril de 2024 | 17:14hs.

El director del Hospital San Juan Bautista, el médico Ramón Agustín Victoria, hizo referencia a la epidemia de dengue que aún afecta a gran parte de la población, e indicó que el operativo sanitario que se realizaba por todos los barrios de la ciudad, el que se pudo concretar mediante la vacunación además, estaría llegando a su fin. No obstante, pidió no bajar los brazos y continuar con las medidas de prevención.

“Al día de la fecha seguimos luchando con un brote importante de dengue en nuestra localidad, tanto es así, que tenemos actualmente un acumulado de 2055 personas afectadas por la enfermedad relevamiento que se empezó a realizar allá por septiembre – octubre de 2023, con una preocupante cifra de 257 enfermos activos”, señaló el galeno a un canal local. En cuanto al número que se difunde, aclaró que puede variar ya que el virus “es muy dinámico y los casos pueden aumentar en cuestión de horas”.

En este sentido, Victoria dijo: “A pesar de todo, se está trabajando en las diferentes áreas, se viene haciendo un seguimiento, culminó el día de ayer un operativo importante donde fuimos barrio por barrio, casa por casa, haciendo descacharrado, verificación de los domicilios, tarea realizada en conjunto entre APS (Atención Primaria de la Salud) del Hospital y Municipio. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el esfuerzo que hace cada una de las personas involucradas en estos operativos, entre ellos al personal del Municipio gracias a quienes se avanzó un montón en esta tarea de prevención”.

En referencia a la finalización del operativo, dijo que la lucha contra el Dengue tendrá continuidad, pero ya no de la misma manera, o con la misma intensidad. “Vamos a seguir trabajando en conjunto, principalmente APS del Hospital y Municipio pero ya en menor medida gracias a la llegada de una importante herramienta que es la vacunación que ya se está realizando en nuestro Hospital para lo cual hemos dispuesto de 30 turnos por día y la gente está asistiendo a vacunarse a pesar de que la situación climática últimamente no ha sido favorable, y a veces no se presentan a vacunar por el hecho de que tuvieron dengue o son madres que están amamantando, o están embarazadas”, comentó.

Por otro lado, aprovechó para reiterar la importancia de la concientización del vecino. “Esta es una lucha que nos involucra a todos, cada vecino de Santo Tomé tiene obligatoriamente que hacer su parte que no es otra cosa que mantener limpio su domicilio, y más en estos tiempos donde el clima no es favorable ya esta lloviendo bastante y continúa el calor lo que es propicio para el desarrollo del vector del Dengue, por lo que es una pelea que la tenemos que dar entre todos y de forma constante porque de no ser así, lo más probable es que empeore la situación”, recalcó.