Alimentación saludable y libre de agrotóxicos para una mejor vida

domingo 09 de mayo de 2021 | 6:05hs.

El consumo consciente y saludable en Puerto Rico creció notablemente en los últimos años, al igual que la demanda de espacios gastronómicos con propuestas sanas, variadas y nutritivas. Al mismo tiempo, hay variedad de actividades deportivas, ejercicios de relajación y meditación.

De la mano de una tendencia global, la localidad no queda exento y apuesta a lo sano y natural, con apertura de tiendas y almacenes naturales, sumado a las opciones de las ferias francas y el mercado concentrador, quienes ofrecen productos regionales y de la chacra.

La nutricionista Florencia Varea charló con El Territorio respecto de estas tendencias. “Creo que todos podemos ver cómo fueron aumentando las personas diagnosticadas con celiaquía, intolerancias a la lactosa, intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, enfermedades intestinales”, comentó.

Y agregó: “No hay una razón en concreto hacia esas enfermedades, aún se están estudiando, pero fueron aumentando mucho en los últimos años y tiene que ver también nuestra alimentación, que suele ser muy alta en ultraprocesados, en alimentos de paquete que tienen un montón de aditivos, colorantes, saborizantes, que a veces no sabemos ni qué son ni de dónde vienen y cómo interactúan juntos en el cuerpo, sumado a que también muchas veces indirectamente consumimos tóxicos como agroquímicos, pesticidas en el agua, antibióticos. Creo que eso claramente está empezando a hacer de a poquito estragos en nuestro cuerpo”.

Varea produce alimentos con ingredientes para llevar una alimentación más saludable. “Tenemos cereales, legumbres, harinas integrales, panificados sin TACC, bomboncitos caseros de nueces, huevos de gallinas que pastan, que no están enjauladas y que comen un alimento sano. La idea es traer sobre todo vegetales y frutas agroecológicos que consigamos en la zona, todo natural y todo casero apostando a la salud”.

Además ofrece en su local, y en las diferentes ferias organizadas los fines de semana por el municipio, productos amigables con el ambiente, disminuyendo el uso de plásticos. “Tenemos una sección especial de cosmética natural, donde podes encontrar jabones corporales, shampoo y acondicionadores sólidos, cremas corporales, faciales y capilares, agua de rosas, pastas de dientes, entre otras cosas. De esta manera no sólo generamos menos residuos plásticos, sino que además no llenamos nuestro cuerpo con sustancias nocivas, además de apoyar a productores que no testean en animales”, explicó.

Informe de domingo

