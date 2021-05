Vivir sin contaminar

domingo 09 de mayo de 2021 | 0:15hs.

La pandemia trajo consigo una fuerte necesidad de conectarse con lo natural, sin embargo, muchas personas desarrollan una vida ecológica desde mucho antes y buscaron transmitir el estilo e impulsar nuevos adeptos. En una chacra de San Pedro, una familia lleva adelante un ejemplo de vivir cuidando de la salud física y mental, alimentando el cuerpo y cuidándolo con productos orgánicos, en un contacto pleno con el entorno.

Lara Iglesias (28), oriunda de Santa Fe, vive con su concubino y una hija de 4 años en la Chacra Raíz. Desde su llegada al magnífico lugar, rodeada por naturaleza, sintió renacer en su ser todos aquellos ricos conocimientos sobre la vida ecológica que le transmitió su abuela y pudo convivir de forma armónica con el medioambiente, evitando la contaminación al máximo, cultivando para alimentarse, curarse y cuidarse.

Pero, además, la iniciativa toma fuerza desde una experiencia vivida en el pueblo donde nació. Fue Lara quien diálogo con El Territorio y en un ambiente muy alejado del que remite la experiencia contó lo sucedido, cuando ella tenía 9 años. “Es un pueblo que aún hoy convive con las consecuencias de la contaminación en el aire y agua provocada por una industria. Eso me impactó muchísimo, eso despertó en mí esa cercanía a volver a lo que naturalmente somos los seres humanos, nacemos puros, limpios y sanos. Acá en la chacra el contacto con el verde lo primero que implementé fue el uso de la medicina natural.”

En el espacio, que en total conforma unas 20 hectáreas, ubicado a unos 15 kilómetros de la zona urbana de San Pedro, en paraje Gentil, la madre tierra es cuidada, respetada y valorada en toda su integridad apuntando a realizar una buena siembra y obtener a cambio los alimentos y materia prima necesarias para evitar al máximo la compra de algún producto industrializado, disminuyendo así la contaminación del propio cuerpo.

El principal objetivo es plantar y elaborar distintos productos para el cuidado del cuerpo para el autoconsumo, el excedente es comercializado, siendo alternativas que con el pasar del tiempo y sobre todo en época de pandemia, genera una significativa demanda. En este caso, la comercialización de sus productos, que son identificados como Chacra Raíz, la realiza en el Bio Almacén del Monte, la Feria NaturalMonte y las redes sociales.

Diariamente la labor de la santafesina se basa en cultivar todo tipo de plantas medicinales y alimenticias, convencionales y no convencionales, de las cuales obtiene ingredientes para la fabricación de cosméticos naturales y alimentos.

“Para autoconsumo lo que respecta a higiene natural elaboro mis propias cremas hidratantes, pastas dentales a base de arcilla y aceites esenciales, los desodorantes y colonias. La cúrcuma, por ejemplo, es una de las especies que pueden utilizarse tanto para preparaciones de cosméticos como para alimentos”, comentó Iglesias, quien se encarga de plantar la cúrcuma, cosechar y mediante varios procesos obtiene como resultado final el polvo de cúrcuma para realizar mascarillas.

Con algunos vegetales, tanto los que cultiva como los que crecen de forma silvestre, elabora una variedad de alimentos. En esta temporada la joven emprendedora prefiere cocinar alimentos que puedan conservarse de forma natural, como la mantequilla de sésamo.

“La semilla de sésamo la pongo a tostar levemente, se procesa y con el mismo aceite de la semilla, se genera una pasta, similar a la pasta de maní, con propiedades muy distintas a la del maní porque el sésamo cuenta con un porcentaje elevado de calcio. Mis abuelos se curaron de la artrosis tomando todos los días en sus desayunos una cucharada de pasta de sésamo, también se puede aderezar ensaladas”, explicó Lara.

Otra de las plantas que se utiliza para preparar una loción protectora solar es la semilla obtenida del urucum, que era utilizada ya en tiempos remotos por los nativos para protegerse del sol y como cicatrizante.

Otra de las llamativas plantas en la vetiver, capaz de proteger el suelo, servir para la elaboración de cestería, pero principalmente es reconocida en el mundo de las fragancias. Su característico aroma se encuentra en las raíces, de donde se extrae un aceite esencial con el cual se realiza una línea importante de cosméticos y en perfumería es reconocida por su capacidad de fijar los perfumes.

“Yo la cosecho, la lavo bien, tiene un aroma muy particular, que incluso se la puede secar y utilizar para sahumar espacios, luego la macero en aceite o alcohol para agregarle a distintos productos de higiene y cosméticos natural”, detalló Lara, asegurando: “Me siento conectada con lo que consideró real, siento que tengo el tiempo necesario para ocuparme de mí, de lo que sé que me hace bien, no llegar al límite de estar totalmente agotada o enferma para tomar estos cuidados, se trabaja mucho en la prevención y eso lo vemos diariamente”.

La percepción y seguridad con la que esta mujer habla de los beneficios que aporta en el organismo la utilización diaria de productos orgánicos y la sensación de paz y tranquilidad con la que lleva adelante cada una de sus responsabilidades y compromisos es la que muchas personas comenzaron a buscar durante el tiempo de pandemia. “Escuchó a muchas personas que optan por lo natural, pero no como una moda, sino como un estilo de vida. En este momento de pandemia circuló mucha más información sobre elevar el sistema inmunológico con plantas, a utilizar plantas que siempre estaban, pero no les dábamos atención”

En este caso, plantas e incluso alimentos que otros misioneros los cortan y desechan por desconocimiento resultan la base de la subsistencia de una familia, por lo que motivan a aprender a mirar y comenzar por descubrir las propiedades y potencial de toda planta que crezca en el entorno.

