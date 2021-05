Ideó bolsas ecológicas como una forma de sobrevivir a la pandemia

domingo 09 de mayo de 2021 | 6:05hs.

Conocido por ser unos de los más famosos titiriteros de Misiones, el Basko Ugalde también es distinguido por su compromiso de años en separar los residuos del hogar y en hacer arte con las cosas que los demás dejan de lado y tiran a la basura.

El año pasado, con la llegada de la pandemia del coronavirus, el integrante de los grupos Kossa Nostra y Sakados del Tacho ideó un emprendimiento que nació casi sin planearlo y los bolsos que elabora con los paquetes de alimentos para perros y gatos se volvieron un éxito.

“Yo me dedico a hacer títeres con cosas recicladas, entonces para hacer las escenografías habíamos probado las bolsas de alimentos para perros. Así que ya estuvimos metiendo esto en la máquina de coser para hacer diferentes cosas y un día se me ocurre hacer algo para juntar las hojas secas, entonces cosí varios paquetes con un piso”, contó el Basko en su taller, donde recibió a El Territorio.

Su vecino lo vio y quiso una igual y de ahí se fue corriendo la voz y los llamados de personas haciendo pedidos se hicieron cada vez más. “Entonces se me ocurrió hacerlas para vender porque estábamos sin trabajo, teníamos organizada nuestra vida para hacer funciones, giras, ir a las escuelas, que fue todo lo que no se pudo hacer el año pasado”, lamentó.

Y se alegró: “Decidimos impulsarlo como emprendimiento (se llama Bolsotas a Pedal SRL), y la verdad es que estamos sorprendidos de cómo está funcionando, la gente se prendió mucho. Tengo familia en Buenos Aires que se dedica a la jardinería y en enero me fui para allá para visitarlos. Llevé unas 20 bolsas y las vendieron todas enseguida, mandé otras 20 apenas volví y ahora me están pidiendo más”.

Los paquetes de alimentos para mascotas le son donados por varias veterinarias de la ciudad gracias a la gestión de Vecino Sustentable que hizo las conexiones. Después del proceso de lavado viene el cosido, que no tiene mayores dificultades, por lo que cualquier bolso, chico o grande, lo vende a 500 pesos.

“Ahora me están haciendo pedidos fotógrafos, deportistas del agua para poner sus salvavidas, para las compras, para poner la ropa sucia, para guardar juguetes”, comentó el Basko sobre los múltiples usos de estas bolsas.

“Llegó una masa crítica para quedarse y cada vez somos mayoría, hay más conciencia de los consumos. Me parece igual que nos falta un montón, no solamente a los que consumimos sino también a las empresas que nos venden todos los envases que usamos que no tienen otro uso y después tenemos que tirar. Las empresas también deberían estar involucradas, falta que el Estado les obligue, ya que ellos están lucrando con eso”, reflexionó.

El titiritero recibe con alegría la noticia de que cada vez haya más personas que empiezan a reciclar y son más conscientes y calificó de fascinante lo que hace la organización Vecino Sustentable.

“Ya estamos volviendo a la normalidad de nuestra vida, que era hacer funciones. Para vivir de este emprendimiento hay que hacer un montón, pero a mí me sirve para que entre la plata para por lo menos tener para comer”, cerró el Basko.

Informe de domingo

