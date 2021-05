domingo 09 de mayo de 2021 | 6:05hs.

La bicicleta se instituye como un medio de transporte que puede contribuir a la mejora de la salud, la sustentabilidad de las ciudades, la descongestión del tráfico y el cuidado del medioambiente, ya que no contamina.

En los últimos tiempos, en la ciudad de Puerto Iguazú hay una mayor cantidad de personas que optan por la bicicleta para pasear y hacer deportes, sin embargo un grupo de empleados municipales impulsa su uso como medio de transporte saludable y gestiona todo lo necesario para aplicarlo en forma masiva.

“Comenzamos con Marcos Wocca, con quien salíamos a pasear en bicicleta por las Costanera, después ampliamos el recorrido y llegamos hasta el Urugua-í y se sumaron más personas a la actividad, pero nos faltaba emplearla como medio de transporte. Fue así que comenzamos a ir a trabajar en bici y contagiamos a varios. La idea es lograr concientizar sobre los beneficios, no sólo para la salud, sino también económicos ya que no gastamos en nafta y eso repercute en el medio ambiente”, comentó Martín Schuvartz a El Territorio.

Esta propuesta de vida inspiró a personal de otros sectores municipales como Bromatología, donde Daniel Chávez -que ya lleva una vida más saludable mediante la práctica de deportes- se unió a la invitación. “Comencé hace dos semanas a venir a trabajar en bicicleta, mi hijo me acompaña; yo vengo a trabajar y él va la escuela en bicicleta. Venir al trabajo en bicicleta me cambia la mañana, me siento con más energía, tomo más agua desde temprano, me cambia el humor. Además del hecho de que ahorro en combustible y no genero contaminación, es algo que queremos contagiar porque vemos que está muy bueno para todos porque cuidamos el medioambiente”, resaltó Chávez.

No solamente incentivaron a sus compañeros, sino que también lograron apoyo para que el proyecto fuera cada vez más serio. “Solicitamos a la intendencia un vestuario y un lugar seguro para dejar las bicicletas y accedieron. Así que ahora tenemos un proyecto de recuperar las bicicletas dañadas del programa del banco y que aquellos compañeros que no tienen bicicleta y quieran unirse, puedan utilizarlas a modo de préstamo hasta que puedan comprar una”, explicó Chávez.

El grupo de empleados municipales sostiene que el uso diario de la bicicleta es una ayuda para mejorar su salud física y emocional, además de proteger el medio ambiente. Lo mismo sucede con los monopatines eléctricos, que ganan cada vez más adeptos.

Además va en concordancia con lo que recomiendan desde el Ministerio de Salud evitando a la aglomeración de personas en los transportes públicos. Sobre todas las cosas afirman que los hace felices. “Está demostrado que el uso continuo de la bicicleta como medio de transporte aumenta la felicidad en los usuarios, ya que aporta una sensación de libertad y permite conocer más la ciudad”, cerró.

