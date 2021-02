domingo 28 de febrero de 2021 | 6:05hs.

Ante la apertura de las escuelas realizadas el lunes 22 de febrero con la presentación de los docentes, Sonia Pantiú, directora del Epet Nº 6 de Eldorado, aseguró que “estamos preparando todo para el inicio del ciclo lectivo”.

“Hasta el momento los docentes se están presentado de manera normal, en los turnos que les corresponden, y estamos viendo como acondicionar todo para el inicio de clases. Nosotros tenemos sólo dos docentes que tienen algún tipo de comorbilidad por lo que están excluidos de la obligación de la presencialidad”, explicó.

En cuanto a las características del año lectivo manifestó: “Las instalaciones de la escuela son amplias y eso nos favorece en la presencialidad que, en nuestro caso, será de una semana un grupo de alumnos y la otra semana, la otra mitad”.

Y en esa misma línea, se explayó sobre la modalidad: “Turnándose una semana en clases a la mañana y las clases prácticas, la otra semana. Es decir, que vendrán una semana por la mañana y la otra por la tarde. Podemos hacer grupos de 12, 15 alumnos (la escuela tiene 720 alumnos) y no habrá una modalidad dual en la enseñanza. Es decir que durante la semana que vengan no tendrán clases virtuales sino que tendrán que completar las tareas que se les dieron”.

El ciclo lectivo 2020 se vio influenciado por la educación virtual y uno de los temas de debate es sobre la efectividad de dicha modalidad.

“Nosotros tenemos, a grandes rasgos, un 40% de alumnos que regularizaron y aprobaron todas las materias, y un 20% que deben hasta seis materias, y un 40% que es que más nos preocupa porque quedaron muy atrasados”, sostuvo la directora.

Y agregó: “En ese 40% hay de todo, los que no estudiaron directamente, los que no tenían conectividad, o aquellos que no entendieron y se dieron por vencidos. Por eso lo que se hará, desde el 9 de marzo hasta fines de abril, es que todos aquellos que no completaron sus estudios intenten ponerse al día. Por supuesto será más fácil para quienes adeuden menos materias, pero la idea es que tengan ese lapso de tiempo para regularizar sus estudios. Quienes lo hagan pasarán al siguiente año, y quienes no lo puedan lograr, lamentablemente deberán repetir el año”.

Notas relacinadas

Volver al aula en pandemia

Más provincias definen cómo será su regreso a las escuelas este año

Aumentarán frecuencia de urbanos con el inicio de clases

Formación profesional

Cada nivel plantea diversos desafíos para su matrícula

Panambí: la prioridad será para los chicos con escasa conectividad

Padres deberán sacar turno previo para entrar a la escuela

“Estamos preparando todo para el inicio del ciclo”

Siguen poniendo en condiciones las instituciones en Montecarlo

"En pandemia la presencialidad debe equilibrarse con el cuidado de la salud"

Universitarios continúan reclamando presencialidad

De cuadernos y protocolos