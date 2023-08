Las claves para trabajar en puestos laborales estresantes

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Todos los trabajos suponen momentos de estrés. Algunos más, otros menos, pero todos los trabajadores se sintieron estresados en algún momento de su vida laboral. Porque el estrés es parte de la reacción natural humana ante una situación que vemos como tensionante o peligrosa. “La clave está en no quedarse más de lo necesario en esa situación de estrés”, explicó a El Territorio la psicóloga y psiquiatra Alejandra Gómez, integrante de la Asociación Psicoanalítica de Argentina (APA) y de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (Apsa).



Según la especialista, “se trata de ejercitar la capacidad de entrar y salir de situaciones que nos estresan. Porque el estrés laboral es inevitable. Pero esta situación debiera ser superada para volver a la calma después de un pico de tensión”.



“Es lógico que a veces el trabajo nos estrese. Y más en trabajos que tienen que ver con tomar decisiones rápidas de la que dependen la vida de otras personas, por ejemplo un bombero que ingresa a un edificio en llamas o un médico o enfermero que recibe en una guardia personas en grave estado. Son trabajos que están siempre al límite donde las personas sienten una sobrecarga por la responsabilidad que les toca”, contó la entrevistada.



Seguidamente la psicoanalista destacó el peligro del síndrome de ‘burnout’ que en inglés significa ‘estar quemado’ y que se manifiesta en las personas que sienten un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el cansancio psíquico o estrés que surge de la relación con otras personas en un dificultoso clima laboral.



“Ese estar quemado es la consecuencia de no poder cortar con el estado de estrés laboral. Y eso es lo que hace mal a la salud física y psíquica del trabajador. El hecho de mantener sin pausas ni cortes, estados de estrés de manera permanente que el organismo humano no está preparado para soportar. Porque una cosa es trabajar 8 horas y después volver al hogar y desconectar y otra es seguir conectado al trabajo de manera permanente”, señaló la profesional.



Desde su mirada la clave para trabajar en puestos laborales donde se conviva con altos niveles de estrés y no terminar con la cabeza quemada o el cuerpo enfermo es “primero tomar conciencia de que ese trabajo es una parte de nuestra vida y no el todo. Segundo, poder desenchufarse de esa vorágine laboral cuando se termina el horario de trabajo. También tener actividades recreativas que nos ayuden a buscar el placer y a sentirnos bien. Y fundamentalmente entender que todos tenemos la capacidad de evitar entender al trabajo como una amenaza constante”.



La especialista también destacó que los hábitos saludables son fundamentales. “Si después del trabajo llega a su casa y no logra tener buena calidad de sueño, no se alimenta con una dieta variada, no tiene vínculos sociales por fuera de lo laboral y no hace algún tipo de actividad física, eso también conspira contra el estado de salud de esa persona”, finalizó.

La vida en emergencia Un trabajo al límite entre sirenas, alta velocidad y mucha adrenalina Horas de mate, largas charlas y el paciente que nadie quisiera atender Bomberos: responder a las urgencias más allá del fuego Voluntarios siempre listos al servicio de la comunidad El 911, centro de operaciones que atiende emergencias de todo tipo