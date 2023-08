Horas de mate, largas charlas y el paciente que nadie quisiera atender

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:05hs.

El mate es el fiel compañero en las horas de guardia en la base de la Red de Traslados en el Parque de la Salud.



Las horas pasan entre charlas y a la espera de los llamados que entran a través del 911. Si bien las enfermeras cubren turnos de ocho horas, los choferes trabajan 24 horas con 48 horas de descanso.



Mauricio Gasc, uno de esos choferes, está allí hace un par de años. Trabajar en ambientes adrenalínicos está en su esencia. Antes fue pintor de edificios a gran altura. Reconoce que todo eso le sirvió para forjar una personalidad que hoy le permite manejar situaciones que a veces pueden tornarse complicadas.



“Manejar en Posadas es muy estresante porque nadie te respeta, por más que vayas con sirena, y eso requiere mucha responsabilidad porque de mí depende mi vida, la del enfermero y del paciente. Eso implica ser ducho y prestar mucha atención a todo. Porque cuando te descuidás te aparece alguien en contramano o que no respeta la sirena”, señaló.



Ese andar por la ciudad supone además para el enfermero que atiende al paciente ir atento a cualquier desnivel de la calle o badén que le pueda hacer perder el equilibrio.



Sentimientos

“Cuando vas a una urgencia hay muchos sentimientos en el medio y eso uno tiene que tratar de dejar de lado para ayudar a las personas. Mi primera salida fue a atender a un paciente pediátrico oncológico que falleció en el móvil. Si bien uno deja de lado la sensibilidad, hay un montón de otros sentimientos que aparecen y te hacen bien qué es el ayudar y socorrer a la gente. Uno hace el mejor servicio posible para ayudar y después venís a la guardia y los mismos familiares te agradecen por todo. Eso te motiva”, sostuvo por su lado Daniel Rojas, otro de los choferes que conduce el móvil 005.



Pese a esa fortaleza que dicen que hay que tener para hacer frente a las situaciones, hay un tipo de paciente al que nadie quiere atender: un familiar o amigo. Los que tuvieron que hacerlo se bloquearon.



Mauricio, por ejemplo, elige trabajar en Posadas porque en Garupá, donde vive, conoce a todos.



“Tuvimos una compañera que le tocó asistir a un tío y se bloqueó. Yo siempre digo ‘ojalá nunca me toque atender a nadie conocido’ porque nunca estás preparado para eso. Vivo en Garupá y no quiero trabajar ahí porque conozco a mucha gente. Tengo un hermano que maneja moto y cuando me toca atender un accidente lo primero que se me pasa en la cabeza es él”, sostuvo.

En la ambulancia va el enfermero y a veces también un familiar. Foto: Joaquín Galiano

Además también le dejan huellas asistir a casos pediátricos “seguro es porque tengo dos hijos chicos”.



“A mí me pasó cuando tuve que atender a mi papá que sabía todo lo que tenía que hacer, pero solo lloraba. Te bloqueás, te quedás helada”, coincidió la enfermera Patricia.



A pesar de esos momentos de crisis, destacan el compañerismo y el apoyo entre todos para sobrellevar esos instantes más duros.



“Mientras esperamos algún llamado estamos acá entre nosotros y esto se termina convirtiéndo en una familia”, dijo en ese punto Daniel.



Mirta Florentín, la enfermera del móvil 005 está a punto de jubilarse, pero todavía se mantiene activa por la adrenalina que recarga en cada salida.



“El trabajo en sí y estar con la gente es hermoso. Es un trabajo que te tiene que gustar porque no es solamente accidentes lo que vemos. Hay siniestros viales, fluviales, fuego. La vida te va enseñando y te vas acostumbrando. Pero aparece siempre lo negativo y lo positivo. Cuando llaman por una emergencia por un accidente vial, por ejemplo, uno ya le pregunta al operador cuántos lesionados hay para saber si hay que preparar otro móvil. Pero no sabés con qué te vas a encontrar, si hay fractura o qué, hasta que llegás al lugar”, contó Mirta.



La guardia termina al amanecer, con los primeros rayos de sol y un coro de pájaros que dan pauta del nuevo día.



Además de descansar de la jornada y estar con la familia aprovechan para hacer otras cosas: deportes, ver una película o salir con amigos.



La vuelta al servicio será completamente distinta, porque como dijeron varias veces, cada llamado es diferente y cada salida una nueva experiencia con anécdotas que quedarán en la retina con la seguridad de haber dado todo en pos de salvar una vida.

En cifras

202 El servicio de la Red de Traslados de la provincia de Misiones tiene más de 200 móviles que atienden todo tipo de emergencias.

