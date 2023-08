Bomberos: responder a las urgencias más allá del fuego

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:05hs.

“No sólo cuando estás de guardia decís que sos bombero. Vos sos bombero las 24 horas. Eso te nace, ayudar a la gente y el estar para ellos”, dijo Mario Pretzel, bombero de la Policía de Misiones desde hace 16 años.



Al igual que Mario, sus compañeros son los guardianes de la esperanza en medio del caos, héroes que se enfrentan al monstruo de las llamas, a la soledad de las alturas, el sofocamiento del humo, corren contra el tiempo y la incertidumbre con una valentía inquebrantable cuando la vida está en peligro.



El sonido del teléfono es una alarma que rompe la tranquilidad y el silencio del cuartel central, ubicado sobre la avenida Martín Fierro 2618 de Posadas, en cualquier momento. En ese instante la tarea los convoca a ellos, dispuestos a desafiar el peligro en otra faceta de la vida en emergencias.



En el cuartel se trabaja con seis a siete personas por guardia, por turnos de 24 horas. Para cubrir los horarios y que siempre haya personal disponible para la tarea, los turnos se distribuyen en 24 horas por 48 horas de descanso.



Mario se dio cuenta que quería dedicar su vida a salvar la de otros cuando ingresó a la Policía, le llamó la atención una tarea que para él era desconocida y eso lo atrajo. Probó y se enamoró de la profesión. “Me llamó la atención y dije ‘quiero pertenecer a la división de Bomberos’. Y me anoté para venir acá, desde el 2007 que estoy en este cuartel”.



Sobre la tarea diaria expresó que “el miedo es bueno, porque te hace estar alerta y atento. Si no sentís miedo difícilmente hagas bien la tarea y sería más fácil cometer errores, porque nos predisponemos a afrontar cualquier escenario”.

El trabajo con grúas en las alturas, otra faceta a cumplir. Foto: Natalia Guerrero

Cuando el deber llama

En agosto del 2020 se desató un terrible incendio en la fábrica de Pinturas Misioneras en Garupá, “yo estuve en esa ocasión y fue brutal la cantidad de fuego que salía, estábamos a metros y se sentía como quemaba. Con las pinturas pasa que son acelerantes del fuego y con el agua no basta, se tiene que usar una espuma química, entonces ya sabíamos que iba a demorar tiempo en apagarse”, señaló el experimentado bombero.



Las historias son miles, cuenta Mario, nunca son las mismas y se suceden con aleatoriedad. “Hace pocos días nos tocó el rescate de un gato que quedó atrapado entre dos paredes, tuvimos que romper una pared de una casa lindante, con la autorización del dueño de la propiedad, para poder rescatar al animal que estuvo doce horas atrapado ahí dentro”.



A veces la tarea requiere contención y manejar la psicología de la persona, como cuando tuvo que acudir en un intento de suicido. “Tuvimos un caso, no hace muchos años, que fue acá detrás de la Fiat. Era una chica que se quiso quitar la vida, ella estaba en un balcón de un cuarto piso, estaba decidida a tirarse. Luego de una ardua charla con ella, le preguntamos si podíamos ingresar, para lo que tuvimos que romper la puerta y logramos salvarla, hacerla recapacitar”, relató.



Mario es chofer de una de las unidades, debe tener el temple justo para no causar un accidente y manejar a toda velocidad cuando cada segundo cuenta. “Nosotros no podemos causar un daño mayor por salvar la vida de alguien, eso es una base. Me pasa que mientras voy manejando, ya me imagino posibles situaciones según lo que me describen en el cuartel del caso que vamos a intervenir”.



Verano fatal

En febrero del año pasado, la sequía desencadenó cientos de focos de incendios en áreas forestales del Centro y Norte de Misiones, generando una tragedia ecológica de gran magnitud. Fueron cientos de hectáreas las que quedaron consumidas por el fuego y múltiples divisiones de bomberos debieron brindar asistencia.



Pretzel contó cómo es trabajar en situación de incendios de gran magnitud: “Se trabaja siempre en conjunto. La de los bomberos les una labor de dependencia mutua. Como depende de la jurisdicción, el jefe de la zona es el que organiza al personal a medida que va llegando. Se ve, se evalúa el viento, hacia dónde se dirige el incendio y la manera más eficiente y rápida para sofocarlo. Para eso hacemos cortafuegos, se trabaja con el agua, mochilas hidrantes o guachas. Si tenés árboles, tenés que llegar a cortar los árboles porque por las copas pasa el fuego de un árbol a otro y tenés que llegar a hacer un raleo de los árboles para que el fuego no avance”.



En incendios de gran magnitud muchas veces las lluvias son la única salida y el capital humano no alcanza para combatir la inmensidad de las llamas. “Es emocionante porque cuando nosotros llegamos, la gente ve que arriba la ayuda y esa sensación no tiene palabras”, cerró.

