Obras emblemáticas en la ciudad de Eldorado

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Desde el inicio de la colonización de Eldorado, la madera fue uno de los materiales más utilizados para construcciones de distintos tipos, debido a la facilidad de acceso al material. Más allá de las construcciones menores, galpones domiciliarios, u otras similares, en Eldorado se realizaron obras que, por su magnitud, deben ser recordadas ya que aún algunas de ellas se mantienen. Entre las obras a destacar se encuentran el Galpón 15 de la Cooperativa Agrícola Eldorado en Puerto Pinares, el Cine América en el kilómetro 9, el edificio del Club Unión Cultural y Deportiva Eldorado, y el Gran Hotel Eldorado ubicado en el kilómetro 33 dentro de Santiago de Liniers. Los tres primeros nombrados utilizaron una técnica para su construcción mediante la utilización de estructuras que fueron realizadas en forma de arco utilizando únicamente tablas de una pulgada y sin anclajes, y la construcción de las obras estuvo a cargo de Erwin Köstlin.



El Galpón 15

Marcelo Marek, vecino de Eldorado que colabora en el rescate de la historia de la ciudad, remarca que las obras fueron destacadas por instituciones especializadas en el tema de la construcción, entre ellas Scerbo Construcciones en Madera quien expresó en relación al Galpón 15: “En Eldorado se encuentra este galpón de más de 60 años, que presenta características muy singulares. Su estructura de 38 metros de luz, fue construida totalmente en madera, y concebida a partir de un diseño tan simple que no requiere mano de obra especializada, en contraposición a las soluciones que exigen una tecnología más avanzada y costosa como el caso de las vigas laminadas. Esta estructura, fue construida con tablas de una pulgada de espesor. El uso de tablas finas sumadas permitió generar la curvatura de los cordones superiores e inferiores. Todas las uniones de las piezas estructurales fueron realizadas por medio de clavos, sin utilizar bulones ni herrajes conectores. Otra curiosidad, y que hace económico a este diseño, es que se utilizaron tablas sin cepillar. La estrategia de montaje elegida también es ingeniosa, ya que los arcos fueron prearmados en el piso y una vez posicionados en las bases, se izaron desde torres de madera estratégicamente ubicadas”.



El Galpón 15, perteneciente a la Cooperativa Agrícola, era utilizado para el acopio de yerba, y debido a sus dimensiones, para poder estibar las bolsas se utilizaban cintas transportadoras que elevaban los bultos hasta una determinada altura para terminar la tarea mediante el acopio manual. Contaba con enormes arcadas hechas de madera y desde el galpón partía una canaleta de madera hasta el río Paraná por donde descendían las bolsas hasta llegar a los barcos para su posterior transporte y comercialización.



“El método constructivo consistía en arcos, y mediante una plantilla con la curvatura, se iba construyendo cada arco de acuerdo a ese molde, la madera larga de una pulgada maderera (unos 28 milímetros), se curvaba fácilmente con la ayuda de sargentos, una vez en su posición todo se fijaba con clavos. Se puede ver en el suelo la matriz que permitió que todos los arcos tuvieran la misma forma”, acotó Marek. El Galpón 15 aún continúa en pie y hay gente en la ciudad que considera que debería ser considerado como monumento histórico.



Club Unión Cultural y Deportiva

La técnica constructiva utilizada en el edificio original del Club Unión Cultural fue la misma que en el caso del Galpón 15. Roberto Gutiérrez, creador del grupo Eldorado en el Recuerdo, cuenta al respecto: “Yo era joven en ese momento y me tocó trabajar en la construcción. Los arcos de madera se armaban en el piso y después había que levantarlos y fijarlos. No era una tarea sencilla, se llegó a utilizar tractores para intentar levantarlos, ya que había que hacerlo con cuidado porque si se caían, se rompían. Una vez que estaban colocados los arcos la tarea se volvía más sencilla”.



Gran Hotel Eldorado

Se encontraba ubicado en Santiago de Liniers y para la época en que fue construido, década del 20, era una obra importantísima. Su impulsor fue Erich Kellner, quien llegó a la incipiente colonización de Eldorado en 1924, proveniente de Alemania.



La historiadora Antonio Rizzo, en su libro Historia de Eldorado, cuenta: “Muchos de los inmigrantes no se animaban a internarse en la selva y entonces la Compañía Eldorado resuelve construir un hotel muy grande, en lo alto de un cerro, en el kilómetro 33. Ya se habían abierto picadas hasta allí y se trasladó la madera y se montó un bello hotel con salones para reuniones”.



Kellner tenía un viejo camioncito Ford que usaba para transportar a la gente hasta el hotel y Otto y Rudy Degener tenían otro. Por ese hotel pasaron la princesa real Cecilia y sus hijos, el príncipe de Prusia, Luis Ferdinando de Hohenzzollern, y otros importantes visitantes, hacia 1930.

