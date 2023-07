El círculo de violencia y las tres etapas que lo caracterizan

domingo 30 de julio de 2023 | 6:05hs.

En otro punto de la charla, la comisario mayor Alicia Romero resaltó la necesidad de comprender el denominado círculo de violencia y los factores que influyen en la generación de episodios de agresión.

En esta línea destacó que existen tres grandes etapas: la primera es la acumulación de tensión donde se van produciendo las denominadas microviolencias, lo que pasa inadvertido, o lo que se toma como algo común.

“Después se pasa a una segunda etapa que vendría ser la expresión violenta, donde se generan los golpes, donde los vecinos escuchan la situación que pasa la pareja, donde se hace la denuncia y se llama al 911”, mencionó.

Mientras, a la tercera etapa se la denomina de luna de miel, en la que se vuelve a tratar de recomponer la pareja.

“Una de las características que vemos es el perdonar, pero también hay otra característica que tiene esta etapa y es que el agresor no necesita mover un dedo, ni siquiera pestañear o ver a la persona. Se produce en la víctima una situación psicológica. En lo personal hay dos cosas que no podemos hacer, primero prever cuándo este círculo cuando volverá a circular, no existe esa posibilidad. Y otra cosa que no podemos prever es con qué intensidad se dé este círculo”, puntualizó.

Otro de los aspectos que destacó la entrevistada fue el avance significativo que tuvo la institución en la incorporación de personal femenino.

“Como institución tuvimos un antes y un después con la creación de esta dirección con la temática de violencia de género. Si bien arrancamos en 2004 con la primera Comisaría de la Mujer, hoy en día tenemos 31 comisarías en toda la provincia, sumado el funcionamiento de las secciones y de las capacitaciones. Avanzamos en la incorporación de la temática a las áreas curriculares de capacitación del personal, no solo a áreas de ingreso sino también nosotros como personal tenemos capacitaciones”.

Por último, remarcó: “Lo primero que tenemos que hacer es dar aviso. Todavía como sociedad tenemos miedo a involucrarnos por represalias, pero entender que quizás podemos estar frenando algo es un paso importante para luchar contra la violencia”.

La Dirección de Asuntos de Familia y Género trabaja actualmente también en conexión con el sistema de registro de casos de violencia, a nivel nacional. Se trata de la base de datos Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género y que depende del Ministerio de las Mujeres. Este registro nacional lleva todos los episodios de violencia que existen en el país. Y a su vez, el sistema de la dirección está conectado con el Observatorio de Violencia proporcionando estadísticas.

Además, se trabaja con el Poder Judicial y recientemente se firmó el convenio para el programa Denuncia Digital, que es la toma de denuncias digital, que ya funciona en algunos puntos de la provincia.

Informe de domingo

SOBREVIVIENTES, cicatrices de la violencia machista

La segunda oportunidad de Marcia: “Me dejaron a merced de un asesino”

“Me quiso cortar el cuello, pero le empujé y ahí me hincó la panza”

Reincidente en violencia de género

“Una sobreviviente es una mujer muy deteriorada”

La Dirección de Violencia, un espacio clave en la contención

El compromiso de denunciar como clave para luchar contra la violencia

El círculo de violencia y las tres etapas que lo caracterizan