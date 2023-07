Reincidente en violencia de género

domingo 30 de julio de 2023 | 6:05hs.

“La mujer que piensa que el hombre que pega cambia, tiene que sacarse eso de la cabeza. Por más que llore y pida perdón, no cambia. Yo sé bien porque aguanté trece años a un golpeador y al final me quiso matar. Pensaba que si lo dejaba no iba a salir adelante con mis hijos, pero conseguí trabajo y me di cuenta de que sí podía”, reflexionó Viviana Leske.

A casi ocho años del brutal ataque de Fabián Britos, la mujer reencauzó su vida, tiene trabajo y una nueva pareja.

Nueva vida

“Mi compañero es un buen hombre, me cuida y con él no conozco maltrato”, aseguró.

Todo lo contrario vivió con su ex, quien antes de tratar de matarla ya había hecho lo mismo con otra mujer, pero la causa derivó en lesiones graves y en pocos años recuperó la libertad.

“Yo me enteré varios años después y él negaba. Decía que estuvo preso por estafa, hasta que un día le conocí a su primera víctima. Fue hace doce años en un festival en Guaraní, ella se acercó y me dijo: ‘No estés con él, tenés que irte y llevate a tus hijos porque es un asesino. Mirá lo que me hizo…’, ahí él se metió y le dijo que se vaya, que estaba loca”, recordó.

La mujer de Guaraní le faltaban varios dedos de una mano y una oreja, producto del ataque a machetazos donde salvó su vida de milagro.

