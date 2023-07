“Una sobreviviente es una mujer muy deteriorada”

domingo 30 de julio de 2023 | 6:05hs.

La semana pasada la palabra femicidio estuvo presente en el universo de las noticias nacionales por los dos casos que sucedieron en las localidades bonaerenses de Ituzaingó y Bella Vista donde fueron asesinadas dos mujeres por sus ex parejas. Las noticias policiales sobre esas muertes violentas ocuparon la centralidad informativa durante dos días y hoy ya perdieron interés.

“Cuando hay un femicidio todos nos preguntamos por qué siguen pasando estas cosas. Pero después el tema desaparece de la agenda pública hasta que haya un próximo caso. Así funciona. Y esta problemática que atraviesa a todas las mujeres del país tampoco está presente en los discursos de los candidatos en la campaña preelectoral donde se habla de todo menos de esto” explicó al empezar la entrevista la directora de La Casa del Encuentro, Ada Rico.

Desde esa organización no gubernamental que trabaja en la asistencia de mujeres víctimas de la violencia, Rico lamentó “que en esta campaña preelectoral los femicidios no sean parte del debate, teniendo en cuenta que las mujeres vamos a votar por candidatos que no dicen nada sobre la violencia que estamos padeciendo”.

¿Cual es el perfil de una mujer sobreviviente de un intento de femicidio?

Es una mujer muy deteriorada en su integridad como persona porque antes de ese intento de femicidio ya fue víctima de una sucesión de maltratos y de violencias que van dejando en su cuerpo y en su psiquis muchas heridas. Son mujeres que necesitan una asistencia multidisciplinaria. No sólo de un acompañamiento terapéutico sino de una red social de contención, que hoy la gran mayoría de estas mujeres no tienen. Y lo que vemos en general es que cada una se arregla como puede, con los recursos que tiene en su barrio o en su comunidad. No todas tienen acceso a psicólogos, psiquiatras, abogados o asistentes sociales. La gran mayoría no tiene dinero para pagar esos servicios y el Estado no está presente para ellas.

¿La asistencia psicológica es vital para ayudar a una mujer que sintió la muerte cerca?

Sí. Hay que ponerse en esa piel para entender cómo sigue la vida de una mujer que sintió la muerte cerca. Como se supera ese momento de terror. Y la verdad es que no todas ellas tienen medios para una asistencia psicológica. Además no todos los barrios cuentan con lugares donde haya psicólogos que atiendan desde el sector público para quien no pueda pagar la terapia. Y obviamente que trabajar en el fortalecimiento de esa mujer a nivel mental es vital para que supere ese drama.

¿Después de la denuncia de un intento de femicidio, que mecanismo de asistencia a esa mujer se dispone?

Eso depende de cada jurisdicción. De cada juez y de qué nombre se le ponga al caso. Porque no es lo mismo lesiones leves que intento de femicidio. Esta última figura abre la posibilidad de acceder por ejemplo a un botón antipánico o a una medida cautelar de prohibición de acercamiento. Lo que sucede es que una mujer que fue víctima de un intento de femicidio cuando va a realizar la denuncia del hecho, si ese hombre que la intentó matar no tiene antecedentes penales generalmente el caso se caratula como lesiones leves. Y ese es un punto esencial porque si no se pone como nombre de la carátula intento de femicidio, esa mujer queda absolutamente desprotegida de toda medida que si se podría aplicar si la causa se pone bajo el paraguas de la violencia de género.

¿Pero si a la carátula de lesiones leves se le suma la prohibición de acercamiento?

Tampoco sirve. Porque lo que vemos diariamente en la mayoría de los casos es que esa prohibición de acercamiento es sólo un papel que al agresor no le mueve un pelo. Un papel que para la justicia tiene un valor, pero que en la realidad no significa ningún impedimento para que ese agresor vuelva por su víctima hasta lograr su objetivo de matarla. Es tristemente real pero es así.

Informe de domingo

SOBREVIVIENTES, cicatrices de la violencia machista

La segunda oportunidad de Marcia: “Me dejaron a merced de un asesino”

“Me quiso cortar el cuello, pero le empujé y ahí me hincó la panza”

Reincidente en violencia de género

“Una sobreviviente es una mujer muy deteriorada”

La Dirección de Violencia, un espacio clave en la contención

El compromiso de denunciar como clave para luchar contra la violencia

El círculo de violencia y las tres etapas que lo caracterizan