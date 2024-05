Marcha de los días: El debe y haber de Milei | El Territorio

El presidente sigue de viaje en el exterior, por razones personales, pero costeado por el Estado. Destaca resultados de la macroeconomía y evita hablar del efecto motosierra, como miles de empleos perdidos. El rol de Misiones ante el escenario nacional. Denuncia por sedición policial y mantienen abierto el diálogo.

domingo 19 de mayo de 2024 | 3:30hs.

La contabilidad financiera tiene dos pilares fundamentales: el debe y el haber. Estas cuestiones básicas de contabilidad nos permiten analizar el debe y haber del Estado a cinco meses de gestión del presidente Javier Milei. Se sabe que no hay deudor sin acreedor o a la inversa. Como concepto general, en una empresa si un elemento patrimonial aumenta es porque otro disminuye. Es decir, todo está encadenado: a mayor inflación más pérdida del poder adquisitivo, a menor cantidad de personas empleadas más problemas sociales, con menores ingresos, menos consumos y la lista puede ser interminable. Un claro ejemplo de ello es que la política de ajuste o la motosierra de Milei logra superávit, pero arroja duros indicadores negativos, como el serio problema de desempleo. Desde que gobierna Milei, la pérdida de puestos de trabajo se elevó a 63 mil empleos formales sólo en el sector privado, según el registro de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Uno de los rubros más afectados fue el de la construcción, que en marzo registró una dura caída del 42%. Se suman los recortes y menor empleo público, donde fundamentalmente en los últimos meses se redujo en 54 mil.

La información surge de la Encuesta de Indicadores Laborales y del Sistema Integrado Previsional Argentino que elabora la Secretaría de Trabajo. El informe indica que la caída del empleo formal se explica centralmente por la decisión de las empresas de suspender las contrataciones de personal frente al declive de las ventas y la producción. Uno de los sectores más desprotegidos por la política nacional son las micro, pequeñas y medianas empresas, que se hicieron sentir en las puertas del Congreso, al observar que el gobierno da un tratamiento diferencial a las grandes empresas y deja de lado a las pymes, cuando son justamente las que venían ocupando el 50% de los trabajadores registrados del país.

Además, ante la falta de reactivación de la economía real, la gente se endeuda para comer y genera otro problema, porque sufren altísimas tasas que les están cobrando por los descubiertos en las tarjetas de crédito. Es decir, cuando los clientes no pueden pagar la totalidad de lo adeudado recurren al financiarse por esta vía donde les cobran más de 200% de interés, cuando la tasa de referencia promedia el 50%; lo previo representa una desregulación prevista en el DNU de Milei, con el concepto que el mercado lo acomoda todo, pero una vez más, siempre a favor del más poderoso.

Similar caso emblemático sucedió en la universidad. Una clara muestra de exceso de centralismo porteño, el gobierno de Milei anunció un acuerdo esta semana con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dejó de lado a otras 60 universidades nacionales que no recibieron ninguna oferta y denunciaron discriminación. El reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la UBA implica de parte del gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias, pero discrimina a las otras universidades.

De estos temas Milei prefiere no hablar, muchos menos en sus constantes giras por el exterior. Desde que asumió en diciembre realizó diez viajes, cinco ya concretados al interior del país y otro cinco al exterior. De los viajes al exterior, tres fueron a los Estados Unidos, a lo que hay que sumar un viaje más esta vez a España, pero sin una agenda oficial, porque siempre estuvo más signada por actividad personal que institucional. Datos oficiales, recabados por Chequeado, determinan que los primeros cuatro viajes al interior costaron alrededor de $7 millones, y los primeros tres viajes al exterior alcanzaron casi $169 millones, en un país en que -según sus palabras- no hay plata. Quedando por verificar los cuatro recorridos, incluido el actual.

Como se dijo en sus recorridos por el exterior, Milei no habla de lo pendiente o la deuda con la sociedad argentina, sino muestra y destaca cuestiones de macroeconomía argentina. En tal sentido, por ejemplo, la caída del riesgo país por debajo de los 1.200 puntos básicos o que, por primera vez en siete meses, la tasa de inflación mensual en el país registró importante caída y es de un solo dígito, porque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sólo creció 8,8 % en comparación con marzo.

La inflación

Si bien los datos aportados este martes 14 de mayo por el Indec generan felicidad a los economistas del gobierno, si se observa la evolución interanual en abril se situó en 289,4% acumulada, una cifra que hace borrar cualquier sonrisa, porque es el único país latinoamericano con un IPC anualizado de tres dígitos. Lo mismo sucede si analizamos que dentro del quinto mes de mandato del presidente Javier Milei, el primer cuatrimestre de inflación registró un alza del 65%. Es verdad que da un pequeño respiro la baja inflacionaria, pero por el momento Argentina sigue siendo el líder indiscutible en inflación en América Latina, a pesar de la ligera desaceleración en los precios. Si se analizan los últimos cuatro meses, es verdad que los precios reflejados en abril evidencian una importante desaceleración comparados a las elevadas tasas mensuales registrados entre diciembre 2023, que fue del 25,5% y marzo de este año, cuando se ubicó en 11%. Pero para entender todo el contexto, hay que recordar además la devaluación de casi el 50% del peso argentino con el que había comenzado la gestión el presidente Milei, generando desde entonces mayor aflicción y preocupación a los argentinos, que ya venían sufriendo una alta inflación con el gobierno anterior y, por lo tanto, pérdidas del poder adquisitivo. Ahora el peso tiene un pequeño respiro. Pero llegar a los actuales niveles de inflación no fue gratis ni agradable para ningún argentino. La desaceleración se logró enfriando la economía y destruyendo la demanda interna, es decir caída de consumo desde los productos más básico de la canasta familiar, mientras Milei con su motosierra sigue avanzando con drásticos recortes en muchas áreas sensibles.

Ajuste con recortes

Justamente por tal razón, desde la oposición afirman que los datos positivos exhibidos por el gobierno se están consiguiendo a costa de los recortes realizados en los programas sociales, que arroja a un mayor número de argentinos a la pobreza extrema. Fue uno de los desafíos planteados por el Fondo Monetario Internacional, al considerar que se debe garantizar la asistencia social, para que sea suficiente y bien orientada para proteger a los más vulnerables. Tras esa observación desbloqueó un paquete de 800 millones de dólares que podrían llegar a mediados de año, tras avalar y destacar la gestión económica del presidente libertario. A su vez, el FMI estimó que la Argentina podría comenzar a crecer a partir del segundo semestre de este año, aunque advirtió que el camino a transitar seguirá siendo difícil.

El rol clave de Misiones

Sobre la macroeconomía y microeconomía y los desafíos actuales de Misiones abordó Carlos Rovira en su calidad de conductor de la Renovación en una charla realizada el jueves en la Sala de las Dos Constituciones de la Legislatura provincial, con la mayoría de los ministros provinciales, algunos legisladores nacionales, intendentes invitados, jóvenes identificados como la Renovación Neo, donde justamente se destacó el rejuvenecimiento de la espacio, apuntando y dando espacio y oportunidades de ser protagonistas a los jóvenes libertarios que se incorporaron al espacio. En el encuentro también estuvieron el vicegobernador Lucas Romero, el presidente de la Legislatura Oscar Herrera Ahuad y el intendente de Posadas, Leonardo "Lalo" Stelatto. Rovira recordó el proceso de estanflación por la cual transita en el país, con una inflación cediendo, con una caja nacional equilibrada para cubrir los compromisos con los organismos externos. Interpreta que, de esta manera, Milei cumple la primera etapa con un nivel de aceptación importante pese a las duras medidas adoptadas pero que se está entrando en una etapa de estancamiento y como podrían no verse resultados en lo inmediato, provocará seguramente hastío, cansancio y enojo en la sociedad que viene soportando tanto tiempo el esfuerzo requerido desde Nación.

Ratificó que desde la provincia se le brindará acompañamiento a través de los legisladores nacionales para que el gobierno de Milei obtenga la herramienta requerida, sostuvo que está a un voto misionero de lograrlo, además de resaltar que la provincia de esta manera tiene la llave para las aspiraciones de la Nación y ocupa un lugar central y decisivo en el escenario político nacional. De no mediar algún imponderable el gobierno de Milei, finalmente tendrá su ley, donde el peso de Misiones será decisivo.

En tanto, el a su vez vicepresidente de la Cámara planteó en el encuentro que, a Misiones, no lo va a salvar nadie que no sea los propios misioneros. Por eso, recomendó a los servidores públicos de la provincia agudizar el ingenio, a proponer planes y acciones, motivar y detectar nuevos emprendedores, mientras se espera la prometida recuperación económica nacional que no será pronto, pero que Misiones mantiene una posición expectante para ese momento. Sobre todo, detalló en otras de sus intervenciones que, para este tiempo complejo, es fundamental para el ciudadano la fortaleza de la provincia en materia de cobertura de salud y educación.

Tema salarial

Respecto al tema salarial de empleados públicos en debate, al estar presente el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, reiteró que la provincia dará a conocer el incremento salarial a principio de la semana, tras la reunión que se celebrará desde el lunes. Desde la provincia también se adelantó que el incremento se dará a todos los empleados públicos, desde el sector docente, salud y la administración general. De hecho, también se dio a conocer otro aumento a las fuerzas de seguridad que eligieron otro camino.

La protesta policial

Concretamente, un grupo de retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario se instalaron frente al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Uno de Posadas, primero para reforzar el reclamo salarial, pero en forma posterior por lo sucedido, derivó en una denuncia penal por los delitos de robo y hurto calificado, sedición e incitación a la violencia e interrupción de comunicaciones y transportes, entre otros delitos. De esta manera a los responsables del levantamiento les podrían aplicar sanciones económicas según establece el protocolo antipiquetes de la Nación, además de condenas por robo de vehículos, radios, toma de instalaciones, detallaron.

Desde el gobierno sospechan que están motivados por algunos sectores políticos para desestabilizar el gobierno de Hugo Passalacqua.

Lo sucedido generó un fuerte rechazo por el accionar de estos uniformados. Desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se exigió el respeto del orden constitucional y de las instituciones y desde la Cámara de Diputados, repudiaron el accionar violento e intimidatorio de un pequeño grupo de efectivos activos y pasivos de la Policía de Misiones en la madrugada del viernes 17 frente al edificio del Comando Radioeléctrico I de la ciudad de Posadas. Plantearon que representó una clara violación de las normas y regulaciones que rigen el comportamiento de las fuerzas de seguridad, planteando que constituyó un acto de sedición.

En el plano político, desde la Provincia dejaron claro que están dispuestos a dialogar con todos los sectores, pero en un contexto de paz social y orden institucional. Ello para sostener que nada se resuelve con violencia y llamar a reflexión a los uniformados que violaron el juramento de defender el estado de derecho, la seguridad y la paz social.

Freno a la importación de yerba

Esta semana un juez de Posadas, prohibió las importaciones de yerba mate canchada de Paraguay y Brasil y puso un freno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23) del gobierno nacional. La resolución dio lugar al planteo realizado por la Asociación Unión de Agricultores de Misiones que había promovido la acción contra del DNU 70/23, hasta que surja sentencia definitiva. Se argumentó cuestiones sanitarias ante el riesgo para los consumidores a raíz de la presencia excesiva de materiales pesados y a fin de proteger la calidad local del producto y evitar una competencia desleal. En forma previa, el gobernador Passalacqua había elevado un escrito a la Nación para poner freno a la importación, dando cuenta de la necesidad de la intervención del Estado porque la libertad de mercado pone en desventaja a más de 13 mil pequeños productores.