Un sacrificio que se convirtió en un estilo de vida

Cuando sale de su casa por las mañanas sabe que la jornada será larga. Tiene dos trabajos y después de varias horas de laburo deja el ambo en el bolso y lo cambia por los shorts para entrenar. Deja el consultorio para ponerse las zapatillas y agarrar la naranja. Ya es una costumbre para él. Cuando estudiaba también repartía su tiempo con el deporte.



A sus 28 años, Francisco Stassi todavía se siente cómodo con la doble exigencia: trabajar y jugar al básquet. Lo reconoce como un sacrificio, pero también como un estilo de vida.



“El club fue mi segunda casa. Mis papás me dejaban hacer todos los deportes que quería, pero tenía que estudiar”, contó el base que disputó con Mitre la Liga Federal.



“Me fui a Corrientes a estudiar e hice las dos cosas. Jugaba y estudiaba, hasta que llegué a un punto en el que decidí tirarme más por el trabajo y no solamente por jugar al básquet, que te lleva mucho tiempo y desgaste”, recordó el misionero.



Francisco tiene claro que ese estilo de vida tiene su repercusión en lo físico y lo mental, pero por ahora se siente cómodo y con ganas para seguir dedicándole tiempo a ambas pasiones.



Por la mañana y la tarde trabaja como técnico en Diagnóstico por Imágenes y, cuando cierra la jornada laboral, se va a entrenar.



“Ahora de grande pesa un poco más (hacer ambas cosas), pero es algo que necesito”, reconoció el basquetbolista y aclaró que jugar la Liga Federal “te implica mucho a nivel físico y mental”.



“El torneo te exige estar bien físicamente y dedicarle mucho tiempo, sobre todo con este formato en el que hay pocas fichas mayores”, reconoció.



Cuando estudiaba en Corrientes, Francisco se tomó un año para dedicarse exclusivamente al básquet. Después decidió terminar su carrera y volver a la Tierra Colorada. Rápidamente consiguió trabajo, pero, claro, nunca dejó de jugar al deporte que ama, aunque con ciertos cuidados.



“Mi trabajo me exige moverme todo el tiempo, estar con el paciente, no tengo mucho descanso. Por suerte tengo compañeros que me ayudan, que me cubren si es necesario. A veces la semana se hace larga, a veces tenés un poco de descanso”, contó acerca de su rutina.



Para poder seguir ambas carreras, la deportiva y la laboral, Francisco aclaró que se cuida mucho con el tema de las comidas y el descanso. Eso es clave para poder mantenerse jugando a cierto nivel y también para avanzar en su trabajo.



“Estoy cerca de terminar la licenciatura. Necesitás especializarte constantemente. En mi trabajo la tecnología es fundamental y hay que hacerse un espacio para poder estudiar. Por suerte hay muchas ofertas a distancia y eso me permite seguir aprendiendo más”, expresó.



Francisco pasó por muchos clubes en su larga carrera deportiva y valoró que cada vez más chicos entienden la importancia de tener una salida profesional una vez que se termina el básquet.



“En la Liga Nacional o la Liga Argentina es difícil, hay jugadores que trabajan y juegan a la par, pero la competencia te exige mucho. Creo que hay un cambio de mentalidad y hoy muchos jugadores de la Liga Federal tienen su título y es importante”, remarcó el base.



Se suele decir que después de los 30 los jugadores del nivel profesional o semiprofesional pasan a ser los experimentados, los que ya recorrieron un largo camino dentro del deporte, pero a la vez son jóvenes para la vida, para lo que sigue una vez que se termina la actividad deportiva a ciertos niveles.



“Ojalá pueda seguir mucho tiempo más. Física y mentalmente estoy bien”, aseguró el basquetbolista que hizo de su sacrificio un estilo de vida. Que aprendió a combinar estudio y deporte y, ahora, trabajo y deporte para mantenerse activo.

