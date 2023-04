Aplican inteligencia artificial en cultivos de Eldorado

domingo 23 de abril de 2023 | 6:05hs.

El riego de cultivo mediante un software desarrollado en Eldorado se aplica actualmente en tres emprendimientos productivos. En el 2021 se comenzó a trabajar en la implementación de un sistema de riego programado para mejorar la calidad de los cultivos y un mejor aprovechamiento del recurso agua. Miguel Rodríguez, productor de Eldorado, junto a Gabriel Gamarra, vinculado a Silicon Misiones, fueron los precursores . “Comenzamos en el 2021, con aproximadamente una hectárea de producción de melones, donde desarrollamos un sistema de riego que es capaz de dosificar la cantidad de agua necesaria para ese cultivo, mejorando de esa manera la producción y el agua que se utiliza para el riego”, dijo Rodríguez.



El problema del agua es uno de los principales obstáculos con que se enfrentan los productores. “Podés dar todos los cursos de capacitación que quieras y otras cosas más, pero si el productor no tiene agua no puede producir. Por eso es importante tener un sistema que permita aprovechar de la mejor manera ese recurso. El sistema te permite programarlo para dosificar el agua a cada tipo de cultivo porque no todos necesitan la misma cantidad. Por ejemplo el pepino y el tomate son los que más requieren, mientras otros necesitan menos. Entonces se puede programar que cada sector de la chacra reciba el agua que necesita de acuerdo a lo que está planteado. También permite que, en el caso que haya llovido, suspender el riego porque la lluvia ya cubrió las necesidades”, agregó.



Tras esa prueba piloto en el Barrio Elena con melones, las experiencias se fueron ampliando. “En el 2022 hicimos plantación de sandías, también con excelentes resultados. Actualmente también se realiza lo mismo en el vivero del kilómetro 1, con hortalizas, donde también instalamos un sistema de luces que acelera el proceso de producción en un 30%”, contó.



Como todo adelanto, los costos son una cuestión a tener en cuenta. Rodríguez remarca: “Todo el desarrollo lo hicimos pensando en que los costos sean lo más bajos posibles para que sea accesible a los pequeños productores”.

