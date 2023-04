El desafío es lograr creadores de IA, no sólo consumidores

domingo 23 de abril de 2023 | 6:05hs.

La inteligencia artificial que busca que las máquinas imiten las capacidades humana para realizar diversos tipos de trabajos está cada vez más cerca de la vida cotidiana.



Para reflexionar sobre este avance acelerado, El Territorio dialogó con Fernando Peirano, a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.



El funcionario -economista especializado en innovación y desarrollo, investigador, profesor universitario- explicó que “la inteligencia artificial es el resultado de un proceso de trabajo que se inició a mediados del siglo pasado, pero que lo novedoso del momento es que se simplificó enormemente el uso de algunas herramientas y eso hizo que sea más tangible para todos. Lo que era usado sólo por algunos ahora se está masificando”.



Por eso una de las claves, según Peirano, es lograr que en nuestro país no sólo seamos usuarios de estas nuevas herramientas de IA, sino que también acá se las produzcan y destacó que “Argentina tiene un alto reconocimiento por sus universidades, por las publicaciones de sus científicos y por la reconocida capacidad de los profesionales locales en esta materia”.



Explicó que nuestro país aplica el patrón 1-9-90 o de desigualdad participativa que muestra que del total de la población argentina, el 1% toma la información disponible y genera un nuevo conocimiento, luego está el 9% que asiste a ese nuevo conocimiento con algún grado de participación y finalmente la gran mayoría de la sociedad que se encuentra en el 90% restante que ocupa pasivamente ese recurso.



Según Peirano, “es un patrón que lo estamos viendo desde la llegada de internet y de las redes sociales y que ahora también aplica a todo lo referido a la inteligencia artificial es un desafío para la política pública potenciar el extremo de 1% para que cada vez más argentinos se animen a ser creadores de la inteligencia artificial y no solamente consumidores”.



Extensionismo tecnológico

El funcionario destacó un estudio realizado en las pequeñas y medianas empresas argentinas que demostró que el 6% de esas empresas estaba ya en industria 4.0 aprovechando a pleno las posibilidades haciendo que sean el corazón de sus negocios, otro 44% utilizaba medianamente ese potencial y el 50% restante no sabía cuál era el camino que tenían que recorrer para utilizar esas herramientas. En base a ese diagnóstico, Peirano destacó: “Por eso, el otro gran desafío para la política pública es esa mirada más fina sobre el sector al momento de diseñar una política pública, que debe empezar a abandonar la horizontalidad y reconocer esa segmentación para poder alentar y potenciar a quienes ya están en esa dirección, ayudar a que profundicen su uso las que ya empezaron a hacerlo de manera parcial y asistir fuertemente a las que todavía necesitan dar el primer paso, que es prácticamente la mitad de las pequeñas empresas nacionales”.



Dijo que “se trata de pensar en un extensionismo 4.0 para que desde el Estado se pueda ofrecer a cada sector productivo lo que necesite con herramienta que potencien su esfuerzo y aprovechen las tecnologías disponibles”.



Peirano anticipó que está próximo a aprobarse en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un crédito de 35 millones de dólares que se utilizará para potenciar dos sectores concretos para incentivar la producción y aplicación de IA.



“Vamos a fortalecer nuestro sistema universitario y científico vinculado a las cátedras de ciencias de datos e informática, a perfeccionar la forma de ejercer la docencia y a vincularla con la investigación y la extensión universitaria. Y el otro sector a incentivar es la creación de aplicaciones y herramientas que no necesariamente son hechos por especialistas en inteligencia artificial, sino que pueden ser de distintos ámbitos que tomen ese saber del primer sector y lo transformen en una solución para las empresas”.

Inversiones en Misiones

Hoy la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación administra 9.000 proyectos, detrás de los cuales hay 30.000 investigadores y 1.200 becarios y 1.800 pymes cooperativas y startups, a través de tres fondos según la característica de cada sector: el Foncyt para los científicos, el Fonarsec para las empresas de base tecnológica y el Fontar para las pymes cooperativas. “En Misiones hay 72 proyectos aprobados desde 2020 con una inversión total de más de $264 millones de pesos; en lo que va de 2023, se aprobaron 16 proyectos y se adjudicaron $70 millones” ,señaló Fernando Peirano. Explicó que la mayoría de los proyectos son de perfil vinculado a la investigación científica y destacó que “dentro de las iniciativas desarrolladas en la provincia podemos destacar la aprobación de un proyecto de la convocatoria Proyectos de Investigación Científicas y Tecnológicas por $19 millones y uno del llamado Proyectos Estratégicos de Producción Pública de Medicamentos por $20 millones y la adjudicación de un proyecto para pequeñas empresas por $34 millones.

El acceso global a la Inteligencia Artificial exige máxima adaptabilidad La Justicia, entre la regulación de las IA y su uso para agilizar las causas La tecnología como aliada de la seguridad pública Capacitan a docentes para afrontar el desafío de las nuevas tecnologías La IA mejora la experiencia con el comercio electrónico Emiratos Árabes Unidos, primer país en tener un Ministerio de IA Empresas integran cada vez más IA a sus procesos Con tecnología, se apunta a conquistar la precisión y predicción en el agro Aplican inteligencia artificial en cultivos de Eldorado