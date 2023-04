Empresas integran cada vez más IA a sus procesos

domingo 23 de abril de 2023 | 6:05hs.

La inteligencia artificial (IA) a través de herramientas como Chat GPT está revolucionando las oportunidades de empresas para llegar y atender a más públicos. Así como resolver problemas de gestión de una forma más ágil. Y sorprendentemente, Latinoamérica se está destacando como la zona más receptiva para el uso de estos asistentes virtuales. Así lo explicó Mariana Carreón, Strategic Planning director de Another, una agencia de comunicación estratégica con presencia en más de 10 países de América e influencia en Europa.



Consultada por El Territorio sobre los sectores empresariales que más estaban demandando la aplicación de asistentes virtuales, la directiva apuntó que hay una demanda muy diversa. Y destacó cómo las empresas aprovechan para probar e innovar con los recursos disponibles que tienen. “Todavía nos encontramos en una etapa muy incipiente de adopción de esta tecnología, como muchas otras. Llegará el momento en el que la curva de adopción alcance su pico más alto y se masifique su uso, sin embargo, por ahora las industrias y marcas que comiencen a hacer uso de la IA desde este primer momento de su llegada, serán quienes se adapten de manera más acelerada y quienes encuentren la forma de integrar a sus diversos procesos, poniéndose así al frente de su industria”, explicó.



¿Se tienen resultados de la aceptación de públicos de determinadas edades?

En cuanto a los públicos por edad que son más propensos al uso de esta tecnología, pues sin duda las generaciones más jóvenes, Z y millennials, sin embargo, nosotros creemos que el comportamiento de las personas no está siempre determinado por sus características demográficas y más bien están motivadas por su contexto, cultura, intereses personales, etc. Por esta razón el público que ya está haciendo uso del Chat GPT son personas inmersas en la innovación, la tecnología, están motivados por el progreso y el avance tecnológico y este interés puede darse a cualquier edad.



¿El uso del chat GPT está creciendo a igual velocidad en países latinoamericanos?

En Latinoamérica el uso de asistentes virtuales es de 22% mientras que en el resto del mundo es del 20%, esta rápida y ágil adaptación se debe a la búsqueda de procesos más eficientes y simplificados de los que todavía carece la región de forma tradicional. La tecnología nos ayuda a resolver las tensiones de la vida cotidiana y de los procesos sistemáticos que rigen a la región.



¿El costo de implementación de la tecnología está resultando todavía una limitación para las pequeñas empresas?

No, como toda tecnología existe la posibilidad de hacer uso de la plataforma de manera gratuita, por lo que las pequeñas empresas pueden comenzar a experimentar y a entender la plataforma sin tener que invertir en ella.



¿Podría comentar los temores que hay en torno a esta tecnología?

El uso de datos personales y las posibilidades que se generan al tener una fuente de información tan amplia y con la capacidad de construir respuestas tan elaboradas, sin duda genera tensiones y un temor que está totalmente justificado.

