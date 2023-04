La tecnología como aliada de la seguridad pública

domingo 23 de abril de 2023 | 6:05hs.

Hace tiempo que la inteligencia artificial comenzó a ser parte de la vida cotidiana sin que nos demos cuenta. En las manos correctas, este tipo de tecnología se vuelve una aliada a la hora de mejorar mecanismos de trabajo. Es el caso de la seguridad pública brindada desde el Centro Integral de Operaciones 911 de la Policía de Misiones. En esa base, la IA ya está siendo aplicada, y se van sumando herramientas para el cuidado de la ciudadanía.



Sobre esto se refirió el comisario Maximilano Carletti, director del Centro Integral de Operaciones 911 de la Policía provincial. En diálogo con El Territorio explicó que este tipo de tecnología, con capacitación, se convierte en un instrumento útil a la hora de accionar de forma rápida y aportan una gran ayuda a la videovigilancia que se realiza en la ciudad. En ese sentido, explicó que actualmente, el Centro trabaja con cámaras y sistemas de software de la marca multinacional Hikvision, principal proveedor mundial de productos y soluciones innovadoras de videovigilancia. “AcuSense es el sistema de inteligencia artificial que desarrolló la empresa y es sobre esa plataforma que estamos trabajando en la instalación de cámaras de videovigilancia. Tenemos las cámaras que son el componente físico y estamos desarrollando en base al software AcuSense, la adaptación a nuestro sistema de videovigilancia”, remarcó Carletti.



El licenciado en Seguridad indicó que “la IA se compone en este caso de dos elementos: el físico (la cámara que puede hacer la lectura y comprensión de las funciones que necesitamos), que ya tenemos funcionando; y el software, que estamos terminando de desarrollar en base a los programas de Hikvision”.



“La suma de estos dos componentes nos va a permitir que el sistema de reconocimiento e identificación biométrico (facial) funcione. Además, va permitir el seguimiento inteligente de objetivos”, resaltó, haciendo alusión a los recuadros verdes que se ven en las pantallas de las cámaras.



“Cuando esté completo el sistema, y con el funcionamiento del nuevo edificio del 911, al hacer click en uno de esos objetos identificados con el recuadro verde, automáticamente el sistema lo identificará y cuando este objetivo aparezca en el campo de visión de cualquiera de las cámaras, disparará una alerta, poniendo esa cámara en pantalla para saber qué fue encontrado”, detalló acerca del funcionamiento.



En la práctica

Carletti sostuvo que en el Centro 911 se busca ir incorporando de a poco cada vez más tecnologías de avanzada, sobre todo pensando en la detección y conteo de personas.



“Tenemos por un lado reconocimiento facial, que cuando tenés un control de acceso en un edificio tenés una ventaja que no se tiene en la calle. En los edificios, por ejemplo, tenés una persona que se para a una cierta distancia, con el ángulo de la cámara y determinada luz. La lectura de esas particularidades es más fácil y ya tenés cargada de antemano una base de datos, por lo que el sistema te registra y la próxima vez te reconoce sin mayores inconvenientes”, adujo. Y comparó: “El problema empieza cuando eso lo trasladás a la videovigilancia, que es un servicio público. Lo ponés en Bolívar y Colón, donde pasan unas 5 mil personas en una hora, a distinto ángulo, luz y velocidad. Personas que no tenés identificadas. Y allí es donde comienza a funcionar la IA. El sistema tiene que hacer funcionar sus algoritmos para registrar esos rostros con sus particularidades. Decimos que la cámara tiene que ‘pensar’ de qué manera almacenar eso para que después, en otro momento, la cámara y el sistema tienen que utilizar esa IA nuevamente para identificar a la persona”.



En referencia a ello, el comisario recalcó que la detección de rostros no es una tarea sencilla. “Es una tecnología que utiliza la IA. Las empresas trabajan con un sistema al que después le agregamos mano de obra con nuestros ingenieros para utilizar esos principios básicos que nos provee la empresa. Es nuestra gente la que tiene que desarrollar y afinar esa IA”, aclaró. Y contó que hay otro sistema en el que ya se utiliza este tipo de tecnología: la detección de dominio. “El sistema detecta el dominio, le toma una fotografía. Ahora bien, cuando quiero saber de quién es el dominio, entro al sistema y con la base de datos me informa que ese dominio pasó por tal cámara a tal hora. Luego, empieza a utilizarse la IA cuando le pido al sistema que determine colores, modelos. Tenemos cámaras que identifican un vehículo con características. Puedo buscar por ejemplo una pick up blanca, le pido al sistema que identifique todas las pick up blancas que pasaron por esa cámara entre las 8 y las 10 de la mañana del martes, porque por ese lugar hubo un robo y lo único que la persona vio fue la camioneta. Una vez con todas las fotos del sistema, voy viendo cómo era la camioneta con características más específicas (por ejemplo, tenía una jaula antivuelcos), y así voy avanzando en la investigación. Eso ya lo tenemos en nuestro sistema”, dijo.



Hikvision es una empresa china que ingresa primero a Europa y desde allí llega a Argentina. Hay un tipo de tecnología que no se pone a disposición del público, sino que sólo está disponible para entes gubernamentales para seguridad pública. “Nos está faltando, pero ya está incorporado, nuestros ingenieros están trabajando en eso porque no es sencillo. La tecnología ya está disponible, hay cámaras del 911 que ya trabajan con eso y se debe avanzar para adaptarla a nuestro entorno. Todo el tiempo va cambiando por lo que se necesita capacitación y actualización constante”, cerró Carletti.

